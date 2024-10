Alistan película de 'Rugrats' en acción real

Después de muchos años de especulaciones, Rugrats, la famosa caricatura de Nickelodeon que en español se conoció como Aventuras en Pañales, finalmente tendrá una película en acción real.

El live-action, de acuerdo con Deadline, será producido por Paramount+ Pictures y será dirigido por Jason Moore, responsable de filmes como Pitch Perfect, Sisters y Shotgun Wedding.

Sin embargo, de acuerdo con Variety, la cinta será realmente un híbrido entre acción real y efectos CGI por computadora, por lo que los bebés protagonistas serán hechos digitalmente para darles más dinamismo a sus movimientos.

La idea es que la película tengo un look similar a las cintas en donde un personaje animado por CGI, como Garfield, los Pitufos o Alvin y las Ardillas, conviven con un entorno realista y con humanos.

Sin ofrecer detalles sobre la trama o qué personajes aparecerán en la historia, Paramount+ sólo se limitó a anunciar que Mikey Day, de Saturday Night Live, y Streeter Seidell, ya escribieron el guion del filme.

Rugrats se lanzó en 1991 en Nickelodeon, mostrando a un grupo de bebés en su vida cotidiana y las aventuras en las que se metían cuando no eran supervisados por adultos.

La serie original se extendió hasta 2004, después de 172 episodios y nueve temporadas. La franquicia creció con otra serie (All Grown Up!), dos largometrajes animados y una película crossover con otro show animado igual de exitoso, The Wild Thornberries, además de novelas, juguetes, cómics y atracciones temáticas.

En 2001, Paramount++ reinició Rugrats con una serie en 3D, la cual también fue bien recibida por nuevas audiencias. En ella, Tommy, Carlitos, Phil y Lil y el resto de personajes volvieron a conquistar al público, ahora en streaming.