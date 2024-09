Clava Derbez colmillo a clásico

Eugenio Derbez estará de regreso en la pantalla el 4 de octubre con la serie de comedia ...Y Llegaron de Noche, en la que encarna ni más ni menos que a Carlos Villarías, actor español que dio vida a Drácula en la cinta homónima de 1931.

La trama de esta producción, que abrirá con capítulo doble por ViX, cuenta la aventura de un grupo de hispanoparlantes que filmó por las noches de dicho año la versión en español de Drácula con Villarías y Lupita Tovar en los estelares, mientras que por las mañanas un crew estadounidense realizaba la protagonizada por Bela Lugosi y Helen Chandler.

"Era uno de los retos que quería yo lograr, tratar de parecerme lo más posible a Carlos Villarías, estudiamos mucho el look, he trabajado muchísimo en el acento español. Era darle toda la credibilidad en ese sentido. Sobre todo porque el hecho que contamos es real, histórico.

"Por supuesto, no hemos sido literales en los hechos, nos hemos dado licencias para hacerlos divertidos y cómicos, pero los personajes existieron y ahí sí pusimos credibilidad en las caracterizaciones y mantuvimos sus nombres reales", relató Derbez a Gente en una visita al set.

Además de dirigir, actuar y ejercer como el showrunner, Eugenio conformó un equipo de actores de diversas generaciones y con distintos métodos actorales en busca de un ensamble capaz de brindar un híbrido en tiempos: para pasar de lo entrañable a las risas.

Diana Bovio, Laura Ferreti, Manuel "El Flaco" Ibáñez, Daniel Sosa, John Goodrich, Federico Espejo, Daniel Raymond, Gerardo Velázquez, Fernando Memije, Yare Santana, Sofía Niño de Rivera, AJ Vaage y Jason Alexander estelarizan esta trama de siete episodios.

A una década de haber salido de México en busca de nuevas oportunidades, Derbez señaló que sin duda éste es el proyecto televisivo más ambicioso de su carrera.

"Fíjate que nos llegaron con esta idea los escritores de la serie (Rob Greenberg y Bob Fisher), que son dos escritores de Hollywood de primera. Son los de We Are The Millers, How I Meet Your Mother y Weeding Crashers. Y conseguimos, después de mucho pelear, contratarlos, y escribieron un guion maravilloso, además de que ellos trajeron la idea.

"Independientemente de que la historia es, de principio, increíble, vienen implícitas otras anécdotas maravillosas, como la del casting, que se hizo por el vestuario. Si te quedaba el vestuario, te quedabas, no importa que fueras mal actor o buen actor... había un argentino, un español, una chicana, una mexicana, nuestra Lupita Tovar. Había de todo: de chile, de dulce y manteca. Entonces, con que hablaran español y les quedara el vestuario era suficiente", destacó el actor, quien también dirigió unos episodios, junto con Jorge Ulloa, Pipe Ybarra y Alessandro Damiani.