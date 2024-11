A responder con goles

Por: Agencia Reforma

Noviembre 15, 2024 -

Sin Santiago Giménez disponible, los centrodelanteros veteranos entran al rescate de la Selección Mexicana.

Raúl Jiménez (33 años), Henry Martín (cumple 32 el lunes), Ángel Sepúlveda (33) y Guillermo Martínez (29) viven un buen momento en sus clubes y eso los tiene en el Tricolor, que hoy visita a Honduras en el juego de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League.

Raúl Jiménez suma cuatro goles y dos asistencias en 11 partidos con el Fulham de la Premier League; Henry Martín, ocho dianas y seis asistencias en 17 duelos de Liga MX con América; Ángel Sepúlveda, nueve tantos con Cruz Azul, mientras que Guillermo Martínez tiene cuatro goles y una asistencia.

El técnico Javier Aguirre ha insistido en que no ve el acta de nacimiento al armar sus convocatorias, y eso queda hoy más que claro.

Santiago Giménez es el centrodelantero más joven de los convocados en el aún corto proceso de Aguirre. El jugador del Feyenoord tiene 23 años; Germán Berterame, quien no fue llamado en esta ocasión, 26.

ÁNGEL SEPÚLVEDA

Ángel Sepúlveda le ganó el puesto en Cruz Azul al griego Giorgios Giakoumakis y al uruguayo Gabriel Fernández.

A sus 33 años, el delantero ya tiene el recorrido suficiente al botarse del área, en el juego de espaldas a la portería, en los remates de primera intención. Con nueve goles en el Apertura 2024, apenas quedó debajo del campeón goleador, Paulinho.

En 2017, Sepúlveda jugó por última vez en el Tricolor. La diferencia es que en ese momento tuvo otros roles a la ofensiva, no como centrodelantero.

El Tri tiene a otros cinco cruzazulinos; se entiende de maravilla con volantes como Luis Romo, Carlos Rodríguez y Alexis Gutiérrez.

RAÚL JIMÉNEZ

"He is back" (regresó), dijo Pep Guardiola sobre Raúl Jiménez. Equivocado no estaba.

Aún está fresco el recuerdo de aquel golazo de tiro libre en la reciente victoria sobre Estados Unidos, fiel reflejo de su momento futbolístico en la Premier League.

El Fulham tuvo paciencia y hoy goza los frutos. Más allá de sus cuatro goles y dos asistencias, Raúl muestra esa agilidad mental para generar espacios y tejer jugadas a la ofensiva.

Pocos apostaban por el regreso de Jiménez, luego de la fractura de cráneo en noviembre de 2020.

Raúl perseveró y ahora, nuevamente, es la esperanza de gol del Tricolor, que busca conquistar por primera vez la Nations League.

HENRY MARTÍN

En el inestable torneo del América, el capitán Henry Martín brilló por su constancia.

Ocho goles y seis asistencias son la firma del futbolista, un elemento que sabe botarse de su zona y que facilita las asociaciones de la línea ofensiva, además de un gran juego de espalda a la portería.

Henry suma ya dos años en gran nivel y por ello ha permanecido en la Selección Mexicana. Es un jugador, además, muy fuerte, que desgasta físicamente a sus marcadores, más allá de que ese sea tema de burla en redes sociales.

Martín es uno de esos delanteros letales, curiosamente, por la paciencia en el área, lo cual suele darle un alto rango de decisiones correctas.

GUILLERMO MARTÍNEZ

No ha sido el mejor semestre para el atacante de los Pumas, con cuatro goles y una asistencia, así como 62 por ciento minutos jugados debido a la competencia con Rogelio Funes Mori.

A diferencia de los otros tres centrodelanteros en esta convocatoria, Guillermo Martínez no es un futbolista que se caracterice por su botarse y por sus asociaciones fuera del área.

Es más un rematador, un futbolista ideal cuando se juega con doble punta, capaz de ganar en el juego aéreo dada su fortaleza física y el buen remate de cabeza.

En caso de que se complique la serie ante Honduras y el técnico Javier Aguirre necesite jugar al pelotazo o a mandar centros, Memote es la opción.