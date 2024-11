Demichelis confía en Rayados para la Liguilla

Con el cierre de la temporada regular del Apertura 2024 cada vez más cerca, Martín Demichelis, entrenador de Rayados, aceptó que su equipo no tiene margen de error, pero confía en sus jugadores para clasificar directo a Liguilla.

En conferencia de prensa, el "Micho" habló sobre la autocrítica que se tiene en el equipo luego de la derrota ante América y resaltó el carácter de sus jugadores, pues sabe que darán la cara en momentos importantes.

"Se eleva la tensión porque ya no hay más margen de error, pero yo creo en estos jugadores, confío plenamente en el grupo, que a mayor obligación, a mayor responsabilidad, este grupo no se va a esconder, va a dar la cara. Ahora que vuelve a apretarse hacia la tabla de clasificación, los dos últimos partidos confío plenamente en el grupo, en los jugadores", comentó.

Además, Demichelis considera que a su equipo le ha faltado suerte y contundencia, pues en el partido anterior dejaron ir oportunidades que pudieron cambiar el resultado.

"Perdiendo dos a uno, tuvimos la de Germán, a veces también necesitas ese factor, algunos lo llaman suerte, otros lo llaman eficacia, otros lo llaman contundencia; Germán también tuvo un cabezazo ahí estando cero a cero en el área chica, que cuando entras te pones a administrar el marcador, y encima hemos regalado dos goles", mencionó.

Por último, el estratega argentino habló precisamente de la puntería de sus delanteros y respaldó a sus futbolistas, pues todos tienen goles y confía en que volverán a marcar.

"Los goles van a llegar, no tengo dudas. Los chicos a lo largo de su trayectoria han hecho gol. Lucas (Ocampos) ha hecho gol, Germán (Berterame) ha hecho gol, Brandon (Vázquez) ha hecho gol, Roberto de la Rosa no tanto gol de primera división, pero sí en toda su formación; Jesús (Corona) ha hecho gol, Jordi (Cortizo) ha hecho gol y así sucesivamente. Sergio (Canales) ha hecho gol. Si encima aparece un central y me mete un gol, me voy a poner contento. Entonces, es futbol", dijo el sudamericano.