Trabajadores de Mejoredu organizan protesta en sus instalaciones

Trabajadores de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) realizan una nueva manifestación en las inmediaciones de sus instalaciones, en avenida Barranca del Muerto, en demanda de soluciones concretas ante la incertidumbre laboral que enfrentan.

Tras las reuniones sostenidas con autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se les ha informado que existe voluntad política para encontrar una salida digna, incluyendo compensaciones para el personal afectado, pero les advirtieron que el proceso se encuentra actualmente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público donde "podría demorar meses" si no se agilizan las gestiones necesarias.

De acuerdo con trabajadores del extinto organización, cada día que pasa sin una definición pone en riesgo su derecho a una conclusión laboral justa y digna, aumentando la incertidumbre y afectando sus proyectos de vida y el bienestar de sus familias.

Los trabajadores hicieron un llamado urgente a la presidenta Claudia Sheinbaum, para que intervenga y destrabe les gestiones pendientes, apelando a su compromiso y sus palabras públicas: "todos los trabajadores deben recibir un trato justo, equitativo y conforme a la norma".

Señalaron su disposición para continuar con el diálogo, con la convicción de que cualquier solución debe respetar los derechos laborales de cada trabajadora y trabajador, garantizando certeza laboral y ofreciendo una salida justa o reubicación que respete los derechos adquiridos.

"El Movimiento de Trabajadoras y Trabajadores de Mejoredu se mantendrá firme, organizado y movilizado mientras no existan soluciones concretas. No hay humanismo mexicano si se condena a la incertidumbre a las familias. No hay transformación verdadera sin justicia laboral", señalaron.