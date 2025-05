Katy Perry deslumbra con su show en Monterrey

Y Katy Perry por fin aterrizó en Monterrey, para protagonizar un viaje al infinito y más allá.

Como una estrella de otra galaxia, la influyente cantante californiana llevó a 15 mil fanáticos (cifra oficial) a una aventura apantallante, inmersiva y tridimensional que los dejó sin aliento.

Para despegar se tardó una hora, razón por la cual sus desesperados fans la pedían a gritos que apareciera en el escenario de la Arena Monterrey, donde finalmente les cumplió a las 22:05 horas.

El de anoche no fue un fast trip espacial de solo 11 minutos, como el que protagonizó recientemente y la puso ante los ojos del mundo; lo de ayer fue una alucinante odisea que involucró cyborgs y láseres.

El show, parte de su quinta gira mundial llamada Lifetimes Tour, tuvo una duración de dos horas, en la que lanzó 30 meteoritos en forma de canciones programadas en su setlist.

La popular cantante pop, de 40 años, cayó en tierras regias luego de su último avistamiento, hace siete años, también en el mismo recinto.

Y al igual que en sus tres aterrizajes anteriores con los regios, enloqueció a la audiencia, ahora con su producción futurista, inspirada en la tecnología e Inteligencia Artificial.

Y aunque en días pasados Katy se vio envuelta en la controversia por ser parte de la tripulación del cohete Blue Origin, y también ha recibido críticas por las coreografías de su nuevo tour, lo cierto es que aquí la cantante dejó a todos fascinados con el concierto en el que cada una de sus canciones resultó toda una experiencia.

Arrancó con "Artificial", de su más reciente disco titulado 143, para después echar mano de "Chained to the Rhyhtm", "Teary Eyes" y "Dark Horse".

Cada set del concierto, integrado por un bloque de éxitos, se inspiró en un videojuego que hablaba de una sociedad distópica, en la que Perry se enfrentaría en la batalla final contra el villano cibernético Mainframe.

Otra tanda de éxitos en el segundo set fue "Woman's World", "California Gurls", "Hot N' Cold" "Last Friday Night" y "I Kissed a Girl".

"¿Monterrey, están bien?", preguntó en inglés, al dar la bienvenida ante un eufórico y entregado público.

"Es el escenario perfecto, donde puedo ver a toda la gente hasta lo alto, puedo verlos. ¡Oh, por Dios!", expresó emocionada.

Perry se enrolló entonces en una Bandera Mexicana y dio un mensaje alentador, señalando que su gente era poderosa e inteligente.

"¡Viva la México!", gritó a todo pulmón.

La pareja de Orlando Bloom dio muestra de su nueva experiencia como astronauta y su espíritu intrépido al dar piruetas en el aire, dejando atónitos a sus fans, al entonar "Nirvana".

Y como una diosa de otro planeta, los trasladó a un mundo de diversión en donde el público fue libre no solo para vestir atuendos inspirados en ella, sino para cantar, saltar, bailar y gritar.

Desde un escenario en forma del símbolo del infinito, que invadió el área de cancha, la estrella de la noche se dio vuelo sorprendiendo desde diferentes puntos del lugar, y todos en el recinto pudieron verla a detalle.

"Katy Katy" fue la porra masiva que se ganó por su entrega.

Y mientras interpretaba una versión electrónica de "Wide Awake", la cantante recibió un ramo de flores de un asistente, detalle que ella agradeció con cariño.

"Tengo 40 y soy fabulosa. Luego tendré 50, 60, 70. Cada año es una bendición", dijo.

En un momento de la noche subió a una fan, de nombre Adry Rodríguez para cantar "The One that Got Away".

Adorada, así culminó Katy este espectacular viaje, que repetirá hoy, y que fue para sus fans una experiencia celestial.