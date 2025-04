Fernando Gago, despedido de Boca Juniors

El ciclo de Fernando Gago en Boca Juniors terminó después de seis meses.

El ex director técnico de las Chivas fue cesado esta mañana tras los malos resultados en la institución xeneize.

Bajo el mando de Gago, Boca Juniors fue eliminado de la Copa Libertadores, y el fin de semana, perdió el Superclásico argentino 2-1 ante River Plate.

"Para informar que hemos tomado una decisión, es que hasta acá ha llegado Fernando Gago y su cuerpo técnico con la institución. La decisión la hemos tomado con toda la tranquilidad, no ha sido fácil, no ha sido fácil porque es un hombre de la casa, pero para eso estamos, para tomar decisiones, y en el día de ayer, hasta altas horas de la noche, hemos buscado y encontrado la manera para que ya hoy Fernando no sea más nuestro entrenador", comentó Mauricio Serna, integrante del Consejo de Futbol de Boca Juniors.

En octubre de 2024, con el torneo regular en curso, Fernando Gago abandonó el proyecto de las Chivas, luego de hacer válida la cláusula de rescisión de contrato con el Rebaño para tomar las riendas de Boca Juniors.

En el efímero paso de Gago, dirigió 30 partidos, ganó 17, empató 5 y perdió 8, que lo alejaron de los objetivos principales del club argentino.