Meghan Markle, sin maquillaje, luce su versión más natural

En días recientes, Meghan Markle ha sorprendido con su faceta más cercana y transparente. Fue a principios de 2025 cuando la esposa del príncipe Harry decidió regresar a la escena pública: primero a través de redes sociales, y posteriormente, anunció su serie documental 'With Love, Meghan´, que ofrece un vistazo especial a su vida.

Esta nueva faceta de Meghan la ha hecho mucho más cercana al público tras años de mantenerse alejada de los reflectores. Recordemos que, en 2020, Meghan Markle y el príncipe Harry decidieron dar un paso atrás en la realeza británica, distanciándose de sus obligaciones oficiales y mudándose a California, donde ahora viven con sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet.

Durante un tiempo, este distanciamiento también los llevó a mantener su vida privada lejos del ojo público; sin embargo, poco a poco, la duquesa de Sussex ha comenzado a acercarse más a sus seguidores, abriendo una ventana a su vida personal.

Recientemente, Meghan sorprendió al mostrarse sin una gota de maquillaje en una emotiva entrevista donde habló sobre la importancia de la autenticidad y el amor propio.

En días recientes, Meghan Markle fue una de las invitadas al podcast ´The Jamie Kern Lima Show´, mismo que es conducido por su amiga Jamie Kern Lima.

Para esta plática especial, Meghan decidió asistir sin maquillaje, mostrándose al natural, con sudadera, pants y zapatos deportivos, mostrando su atuendo más cómodo y casual.

"Ella y yo decidimos hacer el episodio de la misma manera en que pasamos la mayor parte del tiempo juntas: sin maquillaje, y acurrucadas en estas dos mecedoras que tengo en casa", escribió la presentadora del podcast.

Durante la entrevista, Meghan habló de la autenticidad y de lo que las personas esperan de ella. "Pasamos gran parte de nuestra vida intentando demostrar algo. Demostrar que eres suficiente. Tienes que demostrar que eres lo suficientemente bonita. Tienes que demostrar que eres lo suficientemente inteligente", dijo.

"Demuestras que eres una buena esposa o una buena amiga, y yo pensaba: ´Ya estoy harta de demostrarlo´. Si no lo ves, no necesito demostrarlo. Sé que soy una gran amiga, sé la clase de madre que soy y sé la clase de humano que soy", dijo durante la charla.

Las emociones recorrieron cada minuto de la entrevista, en la que Meghan Markle se mostró transparente, dispuesta a abrir su corazón y brillando con naturalidad.

La transparencia que Meghan ha adoptado también se refleja en su vida familiar, pues en recientes publicaciones en sus redes sociales, la esposa del príncipe Harry ha decidido mostrar más de su día a día junto a sus hijos, Archie y Lilibet.

Esta apertura va de la mano con los nuevos proyectos de la duquesa de Sussex, como su serie de Netflix 'With Love, Meghan' y su marca 'As Ever'. Según informa 'The Sun', Meghan se ha mostrado "más abierta a la exposición de sus hijos este año, en medio de sus nuevos lanzamientos comerciales".

Con este renovado acercamiento Meghan Markle no solo se encuentra relacionándose de una manera más cercana con el público, sino que también muestra una etapa más genuina y familiar que antes.