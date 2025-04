Charli XCX y Takashi Miike tendrán colaboración cinematográfica

Charli XCX protagonizará y producirá la próxima película de Takashi Miike, uno de los cineastas más prolíficos y reconocidos del cine japonés contemporáneo, informó Variety.El proyecto, cuyos detalles argumentales aún no han sido revelados, representa la segunda producción cinematográfica de la artista británica a través de su recién creado sello Studio365, después de su participación en la cinta The Moment, de A24.

El guion del nuevo filme está a cargo de Ross Evans, escritor que actualmente desarrolla el proyecto How to Save a Marriage para Sony Pictures, con Robert Pattinson como productor.

Miike es conocido por su representación explícita de la violencia en películas como Audición (1999) y Ichi el Asesino (2001).

Charli XCX, conocida por su trayectoria en la música pop y experimental, ha ampliado su carrera hacia la actuación y la producción. Tras el lanzamiento de su sexto álbum Brat, destacado entre los discos de 2024 y reconocido en diversas premiaciones, ha sumado varios proyectos cinematográficos a su agenda.

En esa línea, participará en 100 Nights of Hero, dirigida por Julia Jackman; Erupcja, de Pete Ohs y Jeremy O. Harris; el remake de terror Faces of Death, a cargo de Daniel Goldhaber; I Want Your Sex, bajo la dirección de Gregg Araki; Sacrifice, de Romain Gavras; y The Gallerist, un thriller de Cathy Yan con Natalie Portman y Jenna Ortega.

Por su parte, Takashi Miike cuenta con una filmografía que supera las cien producciones desde su debut en 1991.

Su versatilidad le ha permitido explorar géneros como el horror, la acción, el drama y la comedia negra. Entre sus títulos más reconocidos se encuentran Vivo o Muerto (1999), Visitor Q (2001), Una Llamada Perdida (2003), 13 Asesinos (2010) y Hara-Kiri: Muerte de un Samurai (2011). Su más reciente obra, Sham, tendrá su estreno en el Festival de Cine de Tribeca.

Nacida en 1992 en Cambridge, Reino Unido, Charli XCX inició su carrera artística desde muy joven y obtuvo reconocimiento internacional con temas como "Boom Clap" y sus colaboraciones con Iggy Azalea e Icona Pop.

Su estilo ha evolucionado hacia una propuesta de pop experimental que combina influencias del electropop, hyperpop y punk.

Takashi Miike, nacido en 1960 en Yao, Osaka, Japón, estudió en la Japan Academy of Moving Images. Su obra se caracteriza por un enfoque provocador y por transitar entre producciones de estudio y cine independiente. Algunas de sus películas han sido exhibidas en festivales internacionales como Venecia, Cannes y Berlín.