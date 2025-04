Claudia Sheinbaum: "Entregaremos agua a EU hasta donde se pueda"

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el pago de agua a Estados Unidos por el Tratado de 1944 será hasta donde sea posible, sin arriesgar el consumo del recurso en México.

En su conferencia mañanera, la Mandataria afirmó que se realizó un análisis del agua disponible en presas fronterizas para cumplir con la cuota del quinquenio que vence el 24 de octubre de este año.

Sheinbaum aseguró que tanto la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, como sus homólogos de Tamaulipas y Coahuila, Américo Villarreal y Manolo Jiménez, respectivamente, estuvieron de acuerdo con autoridades federales para el pago.

Asimismo, apuntó que El Cuchillo no entra en el acuerdo anunciado por México y Estados Unidos el día de ayer, debido a que no es presa internacional.

"Se hizo el cálculo, ¿cuánta agua hay en las presas?, ¿cuánto se puede entregar sin que se ponga en riesgo a nuestro País? Hablamos con la Gobernadora de Chihuahua, con el Gobernador de Tamaulipas, con Coahuila, Nuevo León en esta parte no entra, porque no es presa internacional El Cuchillo.

"Entonces, todos estuvimos de acuerdo, y en ese sentido, pues fueron varias semanas de trabajo para poder encontrar, pues un esquema que pueda dar el agua a Estados Unidos que debíamos, pero que no nos ponga en riesgo a nosotros, lo que se pueda y hasta donde se pueda, como diría Juárez", dijo.

Sheinbaum enfatizó que México tiene que garantizar primero el agua en su territorio y prometió reportar los detalles del convenio, con base en la evaluación técnica realizada.

"Vamos a sacar un comunicado para que se conozca, que en esencia, ¿qué se estuvo platicando? Primero, se hizo una revisión de las áreas técnicas de cuánta agua hay disponible en las presas para poderlo conocer.

"Se entrega la cantidad de agua hasta donde se puede, nosotros, primero tenemos que garantizar el derecho humano, también el riego agrícola en varias zonas del País" Claudia Sheinbaum, Presidenta de México

"Y después, vamos a decirlo, se entrega la cantidad de agua hasta donde se puede, nosotros, primero tenemos que garantizar el derecho humano, también el riego agrícola en varias zonas del País", señaló.

EL ACUERDO

Ayer, tras las amenazas del Presidente Donald Trump de imponer más aranceles, México y Estados Unidos dieron a conocer un nuevo acuerdo de aguas que implicaría una transferencia inmediata por parte del País.

Conforme el acuerdo, el Gobierno mexicano ofreció traspasar agua de las presas internacionales La Amistad y Falcón, en Coahuila y Tamaulipas, respectivamente, e incrementar las entregas de seis afluentes del Río Bravo, considerados en el tratado bilateral de 1944.

La Amistad y la Falcón ayer estaban al 13 y 8 por ciento de su capacidad, respectivamente, según una revisión de Grupo REFORMA.

Esta mañana, Sheinbaum destacó que las lluvias de marzo pasado en Tamaulipas contribuyeron al llenado de presas internacionales y el acuerdo con Estados Unidos será dentro de "márgenes viables".

"Ayudó que en la parte, pues en Tamaulipas, llovió recientemente, eso nos ayudó bastante porque no se va a tener que entregar tanta agua de las presas internacionales hacia Tamaulipas y entonces se pactó una entrega de agua dentro de los márgenes posibles y viables, una reunión anual para hacer una revisión.

"De parte nuestra se les platicó que estamos haciendo, pues todo el proceso de riego eficiente en Chihuahua, Coahuila una parte, en Sonora, eso nos va a ayudar hacia adelante a disminuir la cantidad de agua que se entrega, o más bien, la cantidad de agua que se usa para que pueda cumplirse con el Tratado de 1944", añadió.

La Jefa del Ejecutivo federal explicó que el incumplimiento de México en materia del Tratado no se debía a una negativa del País, sino a condiciones de sequía prolongada que habían impedido cumplir con lo estipulado.

"Es importante decir que había, digamos, el Tratado de 1944 establece, cuánta agua debe entregarse a EU en el Colorado, en Mexicali, que también va a Tijuana, y cuánta agua se entrega de México del Bravo hacia Texas, entonces, había una parte de México que no se había entregado desde hace ya varios años, no porque no se quisiera sino porque había sequía.

"Entonces, Estados Unidos decía, 'pues está en falta México', porque no hemos entregado el agua que dice el Tratado, entonces nosotros ¿qué dijimos? Bueno, pues no se ha entregado porque hay sequía", justificó.

Al ser cuestionada sobre la cantidad del recurso que se entregará a Estados Unidos y de dónde, Sheinbaum reiteró que los datos serán proporcionados por las autoridades implicadas y, aunque todavía faltan cuotas por cubrir, lo relevante es no descuidar la demanda del agua en el País.

-¿Cuántos metros cúbicos se comprometió México a entregar y de qué afluentes van a salir?, se le preguntó.

"Si quieres les damos los datos por parte de, estuvieron Agricultura, Medio Ambiente, obviamente la Conagua y Relaciones Exteriores, con el área que lo atiende que es el CILA, y se hizo un acuerdo de entrega.

"Repito, es un acuerdo en el que participaron los gobernadores y se cuidó muchísimo que no afectera ni el consumo humano ni el riego agrícola, frente al Acuerdo del 44 en donde México, pues, de los años anteriores, todavía debemos agua, por eso digo, lo que se puede y hasta donde se puede, mientras no nos afecte a los mexicanos.

"Y muchos son acuerdos, digamos, hacia delante, por ejemplo, se acordó, que no existía, una reunión anual, para que se pueda estar valorando a tiempo cuánta agua se va a entregar y cómo", insistió.

Aunque el acuerdo de ayer no los menciona por nombre, la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) identifica aportaciones de "seis afluentes aforados del Río Bravo": Río Conchos, Arroyo de las Vacas, Río San Diego, Río San Rodrigo, Río Escondido y Río Salado.

El Departamento de Estado de Estados Unidos calificó el convenio del lunes como una "demostración histórica de liderazgo" del Presidente Trump, quien, señaló, priorizó garantizar el suministro de agua mexicana a los agricultores, ganaderos y municipios estadounidenses del Valle del Río Bravo, en Texas.