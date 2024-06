La espera terminó y Óliver Torres ya está en Monterrey, llegó desde España para ser presentado e integrarse a Rayados.

El europeo arribó al mediodía al Aeropuerto Internacional de Monterrey y afirmó que aunque sabe que Rayados no ha sido campeón últimamente, buscará aportar su calidad para que eso cambie.

"Sobre todo creo que voy a aportar ambición, ganas, mentalidad. Toda mi vida no ha sido fácil, he ido pasando etapas y creo que llego a un equipo en donde por detalles en los últimos años no ha sido campeón y creo que con esa mentalidad, con ese apoyo tanto en las buenas como en las malas, creo que voy a ser un valor importante dentro del vestuario".

"A nivel futbolístico lo que voy a aportar es siempre dejarlo todo, tendré partidos mejores, partidos peores, pero siempre lo daré todo y eso sí que nadie podrá reprocharme nada y a nivel de futbol quiero que la gente me conozca, porque si estoy en mi mejor versión creo que voy a sorprender mucho", dijo.