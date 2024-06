Prueba de riesgo

CIUDAD DE MÉXICO

Este viernes, la selección mexicana comenzará su camino rumbo a la Copa América, que se jugará en Estados Unidos el próximo 20 de junio, y lo hará enfrentando a Bolivia en el Soldier Field de Chicago, prácticamente con el combinado Sub-23 que comanda Ricardo Cadena.

Con la misión de encontrar las nuevas caras que integrarán las futuras convocatorias del Tri, Jaime Lozano decidió empezar la serie de tres partidos amistosos, previo a la Copa América, con el equipo que estará participando en el torneo Maurice Revello, que arrancará el 5 de junio en Francia, añadiendo la experiencia de elementos como el arquero de Pumas, Julio González, el defensor de Necaxa, Alexis Peña y los juveniles de Santos y Mazatlán, Jordan Carrillo y Andrés Montaño.

Espaldarazo. El ´Jimmy´ Lozano habló en conferencia de prensa sobre el respaldo que recibió por parte de los altos mandos de la selección mexicana para poder iniciar el recambio generacional.

"Siempre que me he sentado con Duilio (Davino), con Ivar (Sisniega), con Juan Carlos (Rodríguez), siempre se habla de eso, de la confianza en mi proceso, en la confianza en mi cuerpo técnico, pero sabemos que el futbol es de resultados, eso lo tengo muy claro. Me han apoyado en todas las decisiones, esta (recambio generacional) es una de ellas, no muy común y estuvieron totalmente de acuerdo y convencidos de que era momento de hacerlo".

Pese a que Jaime Lozano estará sentado en el banquillo de la Selección Mexicana para el compromiso de este viernes ante Bolivia en el Campo del Soldado, el que dirigirá el partido será Ricardo Cadena, estratega del combinado Sub-23.

Se habla de que los elementos que serán cortados para la Copa América podrían ser justamente los que acudieron a reforzar al equipo Sub-23, Alexis Peña, Jordan Carrillo y Andrés Montaño.