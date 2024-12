Es Miguel Tapias el primer refuerzo de Chivas

Por: Agencia Reforma

Diciembre 17, 2024 - 02:32 p.m.

Chivas ya tiene a su primer refuerzo para encarar el Clausura 2025 y la Copa de Campeones de la Concacaf. Se trata de Miguel Tapias, quien juega como defensa central o lateral izquierda.

Este martes, Chivas oficializó la contratación de Miguel Tapias, quien desde el domingo llegó a Guadalajara para someterse a los exámenes médicos y físicos.

Una vez que aprobó los exámenes, Chivas dio a conocer el primer refuerzo con el que contará el nuevo técnico Óscar García.

Miguel Tapias tiene 27 años de edad y es surgido de las Fuerzas Básicas del Pachuca, en donde llegó desde los 11 años, pero en 2016 fue enviado a Mineros de Zacatecas, la entonces filial de los Tuzos en la Liga de Ascenso (hoy Liga de Expansión MX).

De 2018 a 2022 jugó para el Pachuca en Primera División y de 2023 a 2024 militó en el Minnesota United de la MLS.

Las características de Miguel Tapias son defensivas, se inició como medio de contención, pero con el tiempo se ha desempeñado como defensa central o como lateral izquierdo.

"Cuando tenía 11 años hubo unas visorias en Sonora y allá es donde me vieron los del Club Pachuca, fueron dos pruebas y me quedé en Pachuca, duré ocho años ahí y me mandaron a Mineros.

"Yo siempre tuve la ilusión de ser un gran futbolista, obvio que iba a extrañar, pero conforme pasó el tiempo me acostumbré a estar ahí y ya no me quería regresar a mi casa, y quiero estar bien en el futbol", dijo en una entrevista en 2016.