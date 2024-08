Carlos Reinoso "tunde" al "Chucky" Lozano

La Selección Mexicana en las próximas semanas tendrá su debut bajo las órdenes de Javier Aguirre, quien evidentemente tendrá que presentar una convocatoria en la que al parecer Hirving "Chucky" Lozano no estaría contemplado.

En TUDN revelaron la información y Carlos Reinoso, quien es analista de la empresa dio sus impresiones ante esta posibilidad.

El exfutbolista azulcrema reconoce que el "Chucky" Lozano tiene una calidad futbolística con la que no cuenta la Selección Mexicana, sin embargo, la actitud no le ayuda.

"Cada quien tiene su opinión de futbol... el 'Chucky' Lozano, yo creo que no lo llaman por mamila ¿por mamón se dice? A ver, hay alguno ¿hay algún jugador mejor que el 'Chucky' en esa posición?", expresó Reinoso.

El comentario de Carlos no agradó a uno de sus compañeros en la mesa, específicamente al "Ruso" Zamogilny, quien le hizo saber a su compañero que Aguirre no ha convivido con Lozano como para tener esa conclusión y no convocarlo en los partidos amistosos de septiembre.

"No sé qué significa ser mamila o ser mamón, ¿con quién? ¿con quiénes? ¿a quién afecta? ¿es exigente con los compañeros, con la directiva? No entiendo, para mí, tendría que depender de la parte deportiva, y un entrenador que llega como el 'Vasco', que no ha tenido al 'Chucky' en los últimos años como para poder conocerlo, no tendría que tomar una decisión por esa razón", expresó Zamogilny.

¿Cuándo son los partidos de la Selección Mexicana?

Javier Aguirre tendrá su tercera etapa al frente de la Selección Mexicana.

-México vs Nueva Zelanda

Fecha: 7 de septiembre

Lugar: Estadio Rose Bowl

-México vs Canadá

Fecha: 10 de septiembre

Lugar: AT&T Stadium