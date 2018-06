Ya son 9 los bancos de materiales clausurados

Cd. Victoria, Tam.- Del pasado once de enero a la fecha han sido clausurados nueve bancos de materiales que operaban sin los permisos necesarios o estudios de impacto medioambiental, sin embargo al inicio de la actual administración estatal sólo se contaba con entre 15 y 20 empresas operando de manera regular, pero no serían sino cientos los establecimientos los cuales operan desde la clandestinidad.

Esto lo mencionó el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Gilberto Estrella Hernández, "un padrón era algo que no teníamos y hay muchos bancos a lo largo y ancho del estado donde de alguna manera no tienen ningún permiso para estar haciendo la extracción de materiales pétreos".

Como en anteriores ocasiones el secretario de SEDUMA dijo que se está mandando un exhorto a las empresas que operan este tipo de bancos para la extracción de materiales a que se acerquen a esa dependencia para regularizar su situación, tramitando un estudio de impacto ambiental primero y después solicitando los permisos correspondientes.

"Nosotros seguimos avanzando con las inspecciones, hay algunos que sí tienen tramitología o sí tienen sus permisos, no hay ningún problema y en el caso de que no lo tengan se les inicia un procedimiento en el que ellos tienen ciertos días para comprobar si existe, o no existe, un permiso para la concesión para la extracción".

Estrella Hernández recalcó que muchos bancos de materiales solamente fueron utilizados una o dos ocasiones para obras específicas, como para la construcción de carreteras o caminos comunales, sin embargo la gran mayoría operan de manera irregular para la extracción de arena, grava, tierra blanca y arcilla para la elaboración de distintos materiales para la construcción.