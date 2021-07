Una serie de intimidad

El personaje protagonista de la serie "Mare of Easttown" había estado tan constantemente en la mente del escritor Brad Ingelsby hasta que decidió poner su historia en papel y luego en la pantalla, cobrando vida gracias a la actuación de Kate Winslet.

El creador de la serie de HBO cuenta lo íntima que es esta trama para él, pues decidió ubicarla en un pueblito de Pensilvania, haciendo una amalgama de todos los lugares en los que él vivió.

"El programa habla de muchas formas de todos los lugares en los que crecí, de cómo crecí, de qué forma lo hice y de los ciertos rituales de vida que experimenté con la gente con la que crecí", dice en entrevista.

"No crecí con policías o con la investigación de un asesinato pero sí de cierta forma con esas personas. No fue algo casual, fue ciertamente escrito desde la experiencia e historia".

La serie de drama y misterio fue dirigida por Craig Zobel y se transmite los domingos a las 22:00 horas; su episodio final llegará el próximo 30 de mayo.

La trama sigue a Mare Sheehan (Winslet) quien investiga el asesinato de un miembro de su comunidad, a la vez que pasa por momentos difíciles con su familia pues, entre otras cosas, atraviesa con su propio duelo.

"Me gusta que es un vistazo a un grupo de gente y una forma de vida que normalmente no vemos, un retrato de Estados Unidos y de heroísmo que no acostumbramos ver y también es un retrato de una familia en crisis y cómo te repones a una tragedia, como la atraviesas y logras salir al otro lado", explica Ingelsby.