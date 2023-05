Cantante asegura que "Acróstico" de Shakira se parece mucho a su canción

Shakira no deja de dar de qué hablar, esta vez no es por su ex Gerard Piqué, quien por cierto engalana junto a su novia Clara Chía la portada de una famosa revista española, sino por su nuevo tema musical dedicado a su hijos Milan y Sasha llamado "Acróstico", el cual, al parecer, es muy semejante a otro tema publicado hace un año.