Una gran aventura... En la jungla

Ciudad de México.- Criada en la jungla, Dora está acostumbrada a librar cualquier peligro, pero ahora en la pantalla grande la aventura será más complicada porque llega en su versión adolescente.

En Dora y la Ciudad Perdida, estrenó ayer en territorio nacional, los padres de la protagonista (Eva Longoria y Michael Peña) deciden mandar a la joven, interpretada por Isabela Moner, con su primo Diego (Jeff Wahlberg) a la ciudad, para protegerla de los peligros de la selva.

EN UN MUNDO REAL

"Cuando me enteré que estaba el plan de hacer la película me pregunté ¿cómo va a funcionar?, no estaba muy convencida porque amaba la caricatura, pero luego leí el guión y me pareció realmente graciosa la manera en la que la transportaron al mundo real.

"Específicamente me pareció increíble que representa un poco la experiencia migratoria, porque Dora es literalmente una inmigrante, no sabe qué partes de ella mantener y cuáles asimilar a su entorno, entonces es una situación muy divertida y linda con la que cualquiera se podrá identificar", expresó Moner en entrevista.

Moner lleva al personaje a dar un mensaje de aceptación, más allá de la pura la aventura. Además, aparecen las figuras que la acompañaban en la versión animada, Mochila, Mapa, Botas y el malvado Zorro (con la voz de Benicio del Toro en la versión en inglés).

RODAJE EN LA SELVA

"Lo increíble de Dora es que, si bien estamos en una aventura en la selva, también estamos en nuestra propia aventura espiritual, este viaje en el que cada uno de ellos pasa por distintos procesos.

"Dora tiene ese efecto contagioso en las personas, está tan cómoda consigo misma que todos alrededor de ella quieren eso también, tiene ese poder de hacer que las personas vean dentro de sí y descubran quiénes son realmente", compartió Wahlberg.

La película, dirigida por James Bobin, seguirá el mismo objetivo de la serie animada original y buscará unir a dos culturas dentro de la misma, algo que quiso reflejar desde la selección de su elenco.

ELENCO LATINO

"Es una película que honestamente me hace muy feliz porque habla muy bien de los latinos, Dora es un personaje latino y desde que llegué a Hollywood yo he tratado de hacer películas que los pongan en alto, que rompamos el estereotipo de narcotraficantes, asesinos, violadores o criminales.

"Dora es una niña latina y esta película habla de eso, de una heroína, que es valiente, inteligente, que habla dos idiomas y tiene valores muy lindos, y lo más importante, que no se deja influenciar por los demás", subrayó Eugenio Derbez, quien interpreta a un amigo de los papás de Dora.

En detalle

>Película:Dora y la Ciudad Perdida.

>Director:James Bobin

>Elenco:Eugenio Derbez,Eva Longoria,Isabela Moner.

>Clasificación:A

>Género:Infantil

>Duración:103 min

Con un presupuesto de 49 millones de dólares, la película ha recaudado en un mes de exhibición en EU 54.6 millones, según Box Office Mojo.