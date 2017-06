Tribunal amenaza a fiscal venezolana

Caracas, Venezuela

En medio de las continuas protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro que ha elevado la cifra de muertos a más de 70, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió un antejuicio de mérito contra la fiscal general Luisa Ortega, lo que abre la puerta para su eventual remoción del cargo.



Colocada por decisión propia a la cabeza de los opositores dentro del propio gobierno de Maduro, la fiscal Ortega ha presentado sendos recursos para invalidar la convocatoria a una Asamblea Constituyente para reformar la carta magna de 1999, el conocido documento impreso en miniatura por el fallecido presidente Hugo Chávez que la creó.

La fiscal dijo que se trata de un mecanismo que no cumple las leyes y que viola derechos humanos, pues el pueblo no fue convocado para decidir si activa o no el mecanismo.

Además, Ortega pidió la anulación de la designación de 33 magistrados del TSJ, por presuntos vicios en el proceso de nombramiento en diciembre de 2015, y presentó otros recursos contra la Constituyente de Maduro.

La sentencia sobre el antejuicio contra Ortega, con ponencia de la magistrada Marjorie Calderón, presidenta de la Sala de Casación Social, arguye que la decisión fue tomada según al artículo 279 de la Constitución.

Esa normativa establece los mecanismos con que pueden ser removidos los integrantes del Poder Moral, compuesto por la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General.

A solicitud del oficialismo, el TSJ puso en marcha con su decisión el mecanismo que podría desembocar en la posible remoción de Ortega como jefe del Ministerio Público. El pleno del Tribunal Supremo le notificó la noticia a Ortega y al impulsor del antejuicio, el diputado oficialista Pedro Carreño, tras declararse facultada para iniciar el procedimiento.

En tanto, la oposición, que tiene mayoría en la Asamblea Nacional, recordó que el ente legislativo es el único al que corresponde emprender una acción contra la fiscal, según indicó el primer vicepresidente del legislativo, Freddy Guevara.

El líder legislativo Julio Borges señaló que para enfrentar esta decisión del TSJ la oposición entrará en una "fase decisiva de la lucha por la democracia", y llamó "a todo el país a unirnos en la sustitución del régimen".

ACUSADA DE "TRAIDORA"

Ortega es acusada de "traidora" por el oficialismo desde que en abril pasado calificó como una ruptura del orden constitucional una decisión del TSJ de despojar a la Asamblea Nacional de sus atribuciones legales, en un fallo que luego fue retirado, y luego por su oposición a la Constituyente.

Carreño solicitó la semana pasada al TSJ iniciar el procedimiento de destitución de la fiscal, la congelación de sus bienes y prohibir su salida del país, y este martes la Sala Plena se declaró en sesión permanente para estudiar las medidas solicitadas.

Teme oposición que Maduro declare Estado comunista

>La oposición venezolana advirtió ayer que la Asamblea Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro para reformar la Carta Magna podría declarar un Estado comunista, un régimen de partido único y la abolición de la propiedad privada.

>La alianza opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) advirtió además que la Constituyente podría durar en sus funciones entre año y medio y dos años, lo que aplazaría hasta nuevo aviso las elecciones presidenciales previstas para fines de 2018.