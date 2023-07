Consideran corrupta a Ana Gabriela Guevara

Ciudad de México

Una nueva polémica para Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, ya que una encuesta reveló que los mexicanos la consideran la más corrupta en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La plataforma México Elige reveló los datos de varias encuestas realizadas durante junio y el resultado de los políticos más corruptos del país arrojó que era Ana Guevara.

La primera parte del cuestionamiento surgió tras la pregunta, ¿Considera que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hay o no hay corrupción? El 61.6% de los encuestados respondieron que sí, un 27% piensa que no y el 11.4% no lo sabe.

Posteriormente, la plataforma detalló el índice de percepción de corrupción donde la lista la lidera Ana Gabriela Guevara, directora de Conade, con un total de 62.4 puntos.