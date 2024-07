Melania Trump asistirá a la Convención Republicana

La exprimera dama de Estados Unidos, Melania Trump, asistirá a la Convención Nacional Republicana en Milwaukee la próxima semana, en lo que será una inusual aparición política. Pero a diferencia de años anteriores, no se espera que pronuncie un discurso en la reunión en la que su marido, el expresidente Donald Trump, aceptará formalmente la nominación republicana.

Mientras estuvo en la Casa Blanca, Melania Trump trató de mantener su privacidad y a menudo fue una presencia reacia en la campaña electoral. Esta temporada electoral, prácticamente ha evitado aparecer en la campaña.

Los organizadores de la convención hicieron pública el sábado una lista completa de oradores en la que no figuraba la ex primera dama. Una persona familiarizada con el programa confirmó que la ex primera dama asistiría al acto, pero que no intervendría en él. La persona habló bajo condición de anonimato para discutir la planificación interna.

En la lista figuran los tres principales aspirantes a la candidatura a la vicepresidencia —el senador por Florida Marco Rubio, el senador por Ohio JD Vance y el gobernador de Dakota del Norte Doug Burgum—, así como una mezcla de aliados de Trump de dentro y fuera del gobierno.

Melania Trump ha intervenido en las dos últimas convenciones republicanas. Las esposas de los precandidatos suelen pronunciar discursos en los que describen la trayectoria y las cualidades personales de sus parejas.

Durante una convención de 2020 trastornada por el coronavirus, Melania Trump dijo que su marido "no descansaría" hasta "haber hecho todo lo posible para cuidar de todos los afectados por esta terrible pandemia". Cuatro años antes, relató a los asistentes en Cleveland su educación en Eslovenia y dio fe de la firmeza y lealtad de su marido.

Su redactora de discursos en 2016 presentó su dimisión, después de que se descubriera que algunas líneas de su discurso eran casi idénticas a pasajes de un discurso de 2008 de Michelle Obama.