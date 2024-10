Pide alcaldesa Mónica Villarreal formalizar acusaciones: Asaltos sin denuncias

Los presuntos asaltos al transporte público que han circulado en redes sociales no han sido denunciados formalmente ante las autoridades, lo que podría tratarse sólo de especulaciones para las autoridades ministeriales.

Al concluir la reunión de la Mesa para la Construcción de la Paz y Seguridad, la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, destacó que sin las denuncias es imposible abrir investigaciones y esclarecer los hechos.

Señaló que la Fiscalía General de Justicia del Estado no tiene registros de ninguna denuncia sobre los asaltos, lo que ha generado la posibilidad de que los reportes sean simples especulaciones. "Si no hay denuncia, no podemos exigir a las autoridades que investiguen. Invitamos a la población a que denuncie, porque los índices marcan una disminución en los casos, pero no se pueden tomar acciones si no hay quejas formales", explicó la edil.

Desde el lunes, en redes sociales han circulado informes sobre asaltos a autobuses en rutas hacia la zona norte de Tampico. No obstante, debido a la falta de denuncias, las autoridades no han corroborado estos eventos.

Villarreal Anaya hizo un llamado a la ciudadanía para que verifique la información antes de compartirla en plataformas digitales, ya que la difusión de noticias falsas puede generar alarmas innecesarias entre la población.

Finalmente, la alcaldesa reiteró la importancia de que los afectados denuncien ante las instancias correspondientes para que se tomen las medidas necesarias y se investiguen los casos.