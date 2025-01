Se desplazaban a Matamoros: ´Devoran´ las llamas unidad de misioneros

Por: José Medina

Enero 05, 2025 -

Misioneros se salvaron de sufrir quemaduras y hasta salvar sus vidas cuando viajaban a bordo de una camioneta tipo van, marca Dodge, en carretera que conecta a Río Bravo con San Fernando, en límites de ambos municipios la tarde del viernes.

Los religiosos provenían del sur del Estado con destino a Matamoros, cuando a la altura de ejido González Villarreal surgió un corto en el sistema eléctrico.

La falla eléctrica generó un incendio rápidamente y el fuego se extendió por la cabina del vehículo; no obstante, los ocupantes lograron bajar, pero no pudieron impedir que las llamaradas envolvieran no sólo la camioneta en que viajaban, sino el remolque que tiraba la unidad y todo sus equipajes y pertenencias personales.

Debido a que ese punto de la carretera entre ambos municipios se encuentra prácticamente en la nada, no pudieron ser socorridos por bomberos ni de Río Bravo, San Fernando o Valle Hermoso, otra ciudad colindante.

El fuego siguió su curso hasta devorar toda la camioneta, el remolque y todo lo que transportaban los misioneros, encabezados por Adolfo Carrizales, oriundo de Matamoros.

Ni siquiera la Guardia Nacional hizo acto de aparición en ese punto, el cual está a cargo de esa corporación en su división Caminos. Debido a que todos los pasajeros salieron ilesos, no hubo necesidad de que los cuerpos de emergencia, como Cruz Roja o Protección Civil, prestaran primeros auxilios.