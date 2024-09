En la clínica del IMSS: Consultorios abandonados

Derechohabientes del IMSS explotaron contra personal de consultorios al encontrarse abandonados los escritorios de atención.

Isabel Guadalupe Vázquez, usuaria de los servicios del IMSS, fustigó que tuvo que esperar más de cuatro horas para ser consultada en turno de la tarde.

Lizeth Parra Vidales, sobre esta situación comentó:

"Siempre es lo mismo, en urgencias también yo llevé a mi mamá, tardaron bastante en atenderla; en Urgencias dijeron que estaba bien, sólo le dieron paracetamol y le dio un infarto".

Elena del Ángel refirió que "Así vivieron, nunca atienden y cuando atienden los mandan para Reynosa, y en Reynosa está peor la situación, te van y te tiran en urgencias; si tienes suerte te atienden y sino al panteón.

Así está desde hace años y nadie lo había mirado, nunca se tomaron la molestia de ir a checar los hospitales; no hay médicos de ninguna clase, todos de vacaciones o en clínicas privadas, dejan a puros enfermeros que se hagan garras. Qué sinvergüenzas, pero sí cobran la quincena", reprochó.

José Tomás Chávez Piña, también inconforme, narró el suplicio que también le ha tocado vivir al acudir a urgencias: "No es novedad, yo estuve cinco horas y ni así, para que me comentara la enfermera que pasará al consultorio que me toca".

Resulta una incógnita el por qué la Contraloría interna del IMSS no ha sancionado ninguna de estas conductas.