Pide familia ayuda para don Pancho

Cd. Miguel Alemán, Tam.

Familiares y amistades del elotero, don Francisco Mayorga, solicitan la valiosa colaboración de la ciudadanía en general para recaudar recursos y poder sufragar los gastos necesarios para su tratamiento médico.

“Como todos saben y conocen, él es mi papá, don Pancho, el elotero o el de la esquina del Millenium, ya que él cuenta con mucho tiempo, con más de 40 años de trabajar en esa esquina”, refirió su hija.

“Les quiero platicar un poco sobre él, ya que hay mucha gente que se pregunta por él, por su estado de salud. Él se encuentra en casa por motivos de que sus pies y piernas se encuentran hinchados aún”, comentó.

“Por lo cual, él ya no pudo ni podrá regresar a vender sus elotes. Sus riñones ya no le están trabajando, lo cual es lo que está ocasionando que esté reteniendo líquidos; su enfermedad ya es demasiado complicada y avanzada, (probablemente comience con las diálisis), y pues son gastos grandes, así que cualquier cosita de su parte se los agradecería mucho. Ante esto, les pido de su ayuda de todo corazón. Si alguien gusta ayudarlo, ya que él no cuenta con los recursos suficientes para estarse tratando con consultas, análisis y medicamentos”, explicó.

“Y ya que también tendremos más vueltas para Reynosa, algún apoyo que ustedes tengan se los agradecería mucho. Él ya no regresará a vender sus elotes. Les pido de favor si alguien de corazón gusta apoyarlo con algo adelante, cualquier cosa se les agradece, ya que él no puede salir”, destacó.

“Sé que mucha gente lo conoce, tiene muchos clientes que aún me preguntan por él, por su salud y de verdad se los agradezco mucho, les agradezco mucho. Les manda un saludo mi papá, don Pancho, el de los elotes del Millenium”, finalizó diciendo.

Por último, su hija dio a conocer su número (897)138-02-24, por si alguien gusta apoyarlo o pueden ir a visitarlo.