AMLO le saca al tema migratorio

Matamoros, Tam.- El padre José Alejandro Solalinde Guerra en su visita a Matamoros , aseguró que migración es un tema pendiente de presidente Andrés Manuel López Obrador y no ha querido entrarle.

Andrés Manuel no ha querido meterle mano porque significa para él mucho dinero y significa algo que va emprender y lo va a dejar sin terminar. Hay un gran divorcio entre el escritorio y el territorio* José Alejandro Solalinde, Coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado Mexicano

Matamoros, Tam.- El padre José Alejandro Solalinde Guerra en su visita a Matamoros, aseguró que migración es un tema pendiente de presidente Andrés Manuel López Obrador y no ha querido entrarle.

"Migración es un tema pendiente de Andrés Manuel, es mi opinión, migración necesita no una cirugía mayor, una transformación total. Es una herencia maldita que venimos cargando desde años anteriores y que no es posible seguirla sosteniendo, no se puede", dijo.

"Andrés Manuel no ha querido meterle mano porque significa para él mucho dinero y significa algo que va emprender y lo va a dejar sin terminar, algo que está mal, porque si se puede empezar y terminar si se puede con el dinero que tiene migración, pero sigue hablando de la corrupción que hay y sigue habiendo fallas y corrupción y burocracia el corazón de migración esta canalizado. Hay un gran divorcio entre el escritorio y el territorio", agregó.

REFUGIO

Sobre el Centro Integrador de Migrantes manifestó su agrado hacia este lugar que sirve de refugio a quienes van de paso por esta ciudad.

"Es muy significativo e interesante, en la iglesia católica tenemos 130 albergues, pero hay omisiones, la arquidiócesis de México es la más grande y no hay una sola parroquia abierta para recibir a los migrantes. Entre las responsabilidades de la iglesia católica también debería de haber un centro. En el caso del centro parte desde el gobierno porque también es pastor, pero no tienen borreguitos, aunque aquí hay uno, dijo señalando al alcalde".

El padre dijo tener su propio albergue: "Yo tengo un albergue y es diocesano".

Rezan matamorenses a la Virgen Peregrina

Matamorenses acuden a la iglesia de San Juan de los Lagos a cumplir alguna manda que tienen a la Virgen "Peregrina" que en estos momentos se encuentra en esta ciudad. Normalmente se hace alguna petición a San Juan de los Lagos, pero al momento de agradecer se complica el poder acudir hasta Jalisco en donde se encuentra actualmente dicho santuario, por lo que sale a peregrinar para que las personas puedan cumplir con sus mandas. La mañana de este miércoles estará partiendo a Río Bravo en donde seguirá su peregrinar por Tamaulipas.