Mueren por Covid los no vacunados

Aún y cuando bajaron considerablemente los decesos por Covid-19 en esta localidad, éstos se siguen presentando a consecuencia de esta enfermedad, en donde el 70 por ciento de las mismas son personas que no se han vacunado.

Lo anterior lo reveló el jefe de la Tercera Jurisdicción Sanitaria, Iván Alejandro Ramírez Moncada, quien señaló que desgraciadamente en días pasados se presentaron entre dos a tres fallecimientos a consecuencia de este padecimiento.

"Es obvio que hablemos de un incremento en los decesos a consecuencia del Covid, considerando que al inicio del año, en los primeros meses, no hubo; pero a estas alturas ya se reportaron dos o tres, mismas que no son elevadas, comparadas con la primera y segunda ola de contagios, pero sí de preocupación", dijo.

Destacó que lamentablemente son personas que no se han vacunado y desgraciadamente no logran salir adelante una vez que contraen el virus; por eso la importancia de que cuando llegan las campañas de inmunización hay que aprovecharlas.

Comentó que hay hospitalizaciones también de quienes ya tienen algunas dosis; pero simplemente ingresan para monitoreo, nada de gravedad, sólo se complica con aquellas que tienen alguna otra enfermedad, y que al conjuntarse, la salud puede estar en riesgo.

"Ahorita, en los casos en donde se han presentado las muertes, son personas, en su mayoría, que no se vacunaron. He ahí las consecuencias de no acudir a inmunizarse contra esta enfermedad, misma que sigue presente ,ya que la pandemia aún no termina", dijo.

Recordó que ya se llegó al punto más alto de contagios y se espera que disminuya en estos días, pero después de las vacaciones pudiera darse otra alza,por la movilidad que se está teniendo.