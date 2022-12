Elevan mirada hasta Canadá

Estamos pidiendo que intercedan por nosotros, que nos ayuden; queremos mejores condiciones, no volver a pasar el frío que vivimos, tener una Navidad en familia. Ya no queremos seguir durmiendo en las calles, no queremos más esta situación para los niños, ya estamos cansados de vivir así". Mary Carmen Casadilla, venezolana

La desesperación que tienen miles de migrantes que viven en la orilla del río Bravo, en el área que divide a las ciudades de Brownsville y Matamoros, los ha llevado hasta a arrojarse al caudal para cruzar al lado americano, pero quienes cuidan más su vida ahora buscan obtener un asilo en Canadá.

En su mayoría, venezolanos comenzaron ayer a levantar una lista para hacerla llegar ante alguna autoridad que pueda ayudarles a trasladarse a esta segunda opción para poder tener mejores condiciones de vida a las que están teniendo en estos momentos.

La venezolana Mary Carmen Casadilla afirmó que en estos momentos ya no todos quieren ir a Estados Unidos, ya que todos saben la situación de como los están tratando, "Por eso alzamos la voz para el gobierno de Canadá, para que ayude a los migrantes que están en las ciudades fronterizas del país", dijo.

Se enlistan venezolanos para pedir asilo a Canadá.

Aseguró que hay oportunidades de trabajo en Canadá y lo que la mayoría de los que están en el campamento quierene es eso, trabajar para tener una mejor calidad de vida, por eso es que ahora se está pidiendo la intervención del gobierno canadiense para que pueda ofrecer esta oportunidad, dijo.

Al correrse la voz de esta nueva intención, algunos ciudadanos que viven en el campamento se acercaron a inscribirse en una lista que hacía la propia Mary Carmen, quien enviará a las autoridades correspondiente dicha petición en busca de obtener respuesta positiva.