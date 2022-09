Ubican zonas con casos de dengue

A la facha no hay casos positivos de dengue en Matamoros, solo 70 sospechosos.

El jefe de la Tercera Jurisdicción Sanitaria, Iván Alejandro Ramírez Moncada señaló que ya no creemos que se vayan a mover las cifras de una manera importante, ya se llegó a septiembre, pronto llegaran los nortes y esto va a favorecer a que no haya zancudos, por consiguiente, no enfermedades como dengue o zika.

Destacó que la ciudad esta dividida en 8 sectores, hay 3 de ellos que en estos momentos están llamando la atención por los casos sospechosos de esta enfermedad, pero lo bueno de todo ello que hasta el momento ninguno ha sido positivo.

Comentó que la baja de casos de dengue en esta ciudad, es en base a las estrategias de salud que se han implementado, pero, principalmente es la participación de la comunidad quienes mantienen sus patios limpios, además evitan tener agua acumulada en sus hogares que es en donde se generan los zancudos transmisores de esta enfermedad.

Recordó que en tanto la visita a cada una de las colonias para aplicar el abate, así como la fumigación en donde en este año se estuvo trabajando con 8 unidades, lo que implica el poder tener una mayor cobertura.

Manifestó que otro punto importante para prevenir esta enfermedad, es el trabajo permanente de descacharrización que se mantuvo a lo largo de estos meses, todo esto ha permitido que haya menos cacharros y con ello obviamente no haya casos positivos de dengue.

Ramírez Moncada indicó que estadísticamente no se prevé rebasar los 100 casos sospechosos del año pasado, considerando que en estos momentos hay 70 y cuando mucho en lo que resta del año se pudieran acumular unos 20 más o menos.