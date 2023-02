Apuestan empresarios por inversión asiática

Los empresarios de Matamoros le están apostando a las inversiones asiáticas, considerando que el mercado de Estados Unidos en estos momentos esta contraído, se buscan otras opciones para tener un crecimiento económico favorable.

El ex presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Rogelio García Treviño comentó que es lo que se espera, que a raíz que se vivió en la pandemia las empresas de Norteamérica están volteando a ver a México otra vez como una fuente viable, tomando en cuenta que ya se volteo a ver también a Asía.

Manifestó que en tanto la cadena de suministros ya esta más fluida a nivel mundial, esperando que este año ahora si sea de una recuperación económica, pero, que se normalice la actividad en la industria maquiladora, el principal problema en estos momentos es la falta de capacidad energética, esto ha afectado a las empresas locales y con ello no se pueden recibir nuevos proyectos.

Destacó que en enero tuvo un movimiento lento, esto debido a la inflación que se tiene a nivel mundial, las tasas de intereses tan altas ya que se anuncia que van a subir entre 4 a 5 por ciento en Estados Unidos, lo cual esta frenando la economía, lo que se refleja en menos inversiones, menos compra del producto, compra de automóviles, todo esto provoca una detención en lo general.

García Treviño aseguró que en el caso de Matamoros urge una inversión en estructura para poder suministrar más energía en la ciudad, ya que hay empresas que no pueden crecer porque no hay disponibilidad de este servicio, lo que también implica que no vengan nuevas empresas ya que no existe esa capacidad.

Agregó que pese a ello se esta en busca de traer inversiones, volteando hacia los asiáticos con la firme intención de poder recuperar lo que se ha venido perdiendo en los últimos años en este sector.