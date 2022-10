Matrimonio gay sin efecto en la iglesia

Una cosa sería la cuestión civil, pero canónicamente no se puede –dentro de la Iglesia– porque lo que dice el derecho canónico es que solamente entre un hombre y una mujer se puede llevar a cabo el matrimonio". Oscar Efraín Támez Villarreal, obispo de Victoria

El próximo miércoles 26 de octubre será discutida en el Congreso local la reforma al Código Civil del Estado de Tamaulipas para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, tema que fue omitido de comentar por parte de la Diócesis de Ciudad Victoria, desde donde se aclaró que su eventual aprobación no tendrá efectos al interior de la Iglesia Católica.

"Esto es cuestión de política, de los políticos, al menos a un servidor tengo claro que lo que a nosotros nos toca es atender a las personas, quedarnos en una cuestión de la pura ley no asegura la atención, pero a mí como obispo lo que me interesa es atender a las personas, no las acciones de las personas", señaló el obispo Oscar Efraín Támez Villarreal, "Nosotros nos regimos por la ley canónica, la Ley del Derecho Canónico".

Cabe señalar que dentro del Código Civil tamaulipeco aún se encuentra contemplado que el matrimonio solamente puede ser contraído entre un hombre y una mujer – artículo 132 –, en la reforma que fue dictaminada por las comisiones unidas de Derechos Humanos, Igualdad de Género y de Estudios Legislativos; se elimina esta condicionante para quedar como ´quienes contraigan matrimonio deben ser mayores de edad´, con esto estaría legalizándose toda unión entre personas del mismo sexo.

Fue en el año del 2015 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario, por lo que parejas homosexuales en todo el país pudieron acceder a este derecho a través de la vía del amparo, en tanto los congresos locales modificaban sus códigos civiles, siendo Tamaulipas uno de los últimos tres estados, junto con Guerrero, en llevar a cabo esto. Apenas el pasado jueves, veinte de octubre, el Congreso de Tabasco hizo cambios a su legislación para permitir este tipo de uniones civiles.

"Una cosa sería la cuestión civil, pero canónicamente no se puede – dentro de la Iglesia – porque lo que dice el derecho canónico es que solamente entre un hombre y una mujer se puede llevar a cabo el matrimonio"; es decir, que al interior de la Iglesia Católica no podrán llevarse a cabo este tipo de uniones."La cuestión de la reforma que están promoviendo no tiene validez dentro de la Iglesia; son estatutos completamente diferentes".