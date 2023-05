Podrán discapacitados y migrantes ser diputados

MODIFICACIONES A LEY

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, presentó diversas modificaciones a la Ley Electoral del Estado para dar una "representación efectiva" entre grupos vulnerables por cada partido político.

Se crean las figuras de candidato migrante, con discapacidad, discapacidad sensorial, diversidad sexual y residencia binacional.

"Es fundamental que la pluralidad de los diversos grupos que se conforman al interior de todas las sociedades cuenten con representación en el ámbito político, en especial de aquellos que históricamente se han encontrado en desventaja, ya que, en gran medida, de ello se deriva la visibilización y la implementación de políticas públicas que revertir esas desigualdades que han enfrentado por el contexto en que desarrollan sus actividades en el día a día", establece el documento.

La iniciativa ordena que antes de que inicie el proceso electoral 2023-2024, el Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam) emitirá los lineamientos para el procedimiento de registro de las candidaturas para estas nuevas representaciones, y que los partidos públicos cumplan con ellas.

Cada partido político, sin importar si van en coalición o alianza deberán integrar entre las primeras siete posiciones de mayoría relativa o representación proporcional una fórmula que pertenezca a estos grupos vulnerables y, de no cumplirlo, serán acreedores a diversas sanciones. En el caso de personas no binarias, las mismas no serán consideradas en alguno de los géneros, así como las personas trans se integrarán dentro del género en el que se identifiquen.

En el caso de las personas de la comunidad LGBTI, bastará con que se acredite como una persona de ese grupo vulnerable.