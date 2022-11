Mantiene Municipio la postura en denuncias

El Ayuntamiento presentará denuncia formal por irregularidades en el gasto público municipal entre los años 2018 y 2020 ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, esto a pesar de que tanto la Auditoría Superior del Estado como el Congreso local aprobaron las cuentas públicas correspondientes a esos ejercicios fiscales.

"En cuanto a la comisión de delitos será el Ministerio Público quien lo determine, existiendo la comisión de un delito se castiga aunque el Congreso del Estado haya aprobado una cuenta pública si existen elementos suficientes que no hayan pasado por revisión, o la haya pasado por alto el Congreso, y que esté debidamente tipificada la comisión de un delito, será castigada y el Ministerio Público lo castiga", explicó el titular de la Consejería Jurídica del Ayuntamiento, Roberto Huerta Ramos.

Esto como resultado de la auditoría externa entregada a la administración municipal el pasado mes de abril ante la presunción de irregularidades en el desempeño de los exalcaldes Xicoténcatl González Uresti y María del Pilar Gómez Leal, será la Contraloría Municipal quien entregará en el transcurso de esta semana los expedientes a la Consejería Jurídica para que sea esta quien dirija la denuncia ante la FGJE.

"Tendríamos que saber qué tantas empresas son y qué tantas irregularidades se podrían haber cometido, como son varios contratos una misma empresa puede tener uno o varios contratos, una empresa pudo haber hecho un contrato sobre pago catastral, sobre nomenclatura de calles, sobre otros servicios... entonces una misma empresa presenta cuatro o cinco o seis servicios, y será en ese entonces cuatro o cinco querellas diferentes".

Del estudio de los expedientes podrá determinarse si se trata de responsabilidades directas de la empresa, una responsabilidad compartida con ex servidores públicos, o una responsabilidad única por parte de exfuncionarios dependiendo de cada caso, "en cuanto a las cuentas públicas estamos hablando de dos cosas distintas, el Congreso es aparte, si las reabren o no las reabren es cosa de ellos, si las aprobaron o no es cosa de ellos en sus facultades, yo hablo de la comisión de un delito y en la comisión de delitos tenemos términos", reiteró.