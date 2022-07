Cancelará Américo obras transexenales ´inviables´

El gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya , advirtió que analizará los proyectos transexenales de Francisco García Cabeza de Vaca, para determinar que no afecten las finanzas de la próxima administración estatal.

"Cualquier tipo de contratación transexenal va a ser revisada a detalle y en caso de no tener viabilidad financiera o técnica, así como el beneficio social, y no particular, esperado serán cancelados", insistió en la conferencia de prensa otorgada en Ciudad Victoria, la primera como gobernador electo.

Villarreal Anaya reprobó que la administración panista pretenda comprometer presupuesto que estará en manos del gobierno entrante, lo cual podría perjudicarle. Y tratar de realizar obras y proyectos que no se ejecutaron en los últimos cinco años y nueve meses.

"Es impropio que a estas alturas pretenda comprometer a nuestra administración. Como les dije, estamos aprovechando esta etapa para un trabajo intenso de coordinación y reapertura de canales con el gobierno Federal".

Asimismo, el gobernador electo denunció la intención de liberar en los próximos meses cuatro mil plazas, lo cual afectará las finanzas de próximo sexenio, al complicar el pago de la nómina.

"Justo en la recta final de la administración saliente. Primero, que quede claro que no tenemos nada en contra de los trabajadores, ni de sus familias, pero nos parece muy sospechoso que justo a ocho semanas de salir quieran hacer esa acción".

Pidió al Estado abstenerse de entregar esas cuatro mil bases, de lo contrario se revisarán a fondo las bases jurídicas en las que se realicen, y de un estudio del estado financiero de Tamaulipas, para determine si existe la viabilidad financiera y actuarial para sustentarlo.

"Exhorto y espero que el Sindicato (Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas) no se preste a ningún criterio distinto a la antigüedad o al mérito de la base trabajadora".

...Y VA CONTRA LA MEGA FISCALÍA: ´UNA INICIATIVA HECHA AL VAPOR´