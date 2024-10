Una obra de teatro como bandera de la lucha contra el racismo

Florencia Gomes, afroargentina descendiente de migrantes de Cabo Verde, recuerda con claridad una anécdota que se convirtió en una señal para su vida. Cuando tenía diez años, discutió con una compañera en la escuela. La pelea produjo la visita de la madre de su compañera al aula, que interpeló a otras y cuando fue el turno de Gomes la miró con odio y le dijo: "Vos te comportaste como una negra de mierda".

La tía de Gomes decidió reclamar por ese hecho racista. Y dijo otra frase que también quedó grabada a fuego como una bandera de lucha: "Esto no es una cosa de chicos ni una pelea normal. Hay cosas que no se pueden dejar pasar". Esa historia y otras sobre el racismo -sobre un país al que le cuesta reconocerlo y lo minimiza- forman parte de "Afroargentinas", una obra de teatro documental con dramaturgia de Jesica Salinas Lamadrid, Ivanna Smolar y la propia Gomes, y dirigida por Lina Lasso, que estará en cartelera en Buenos Aires hasta el 27 de septiembre.

Gomes, protagonista de la obra junto a Salinas Lamadrid, afrodescendiente argentina de sexta generación, cuenta cómo fueron reconstruyendo su historia personal, a partir de archivos y cartografías afectivas, mientras preparan el montaje para una nueva función en el teatro Páramo Cultural en el barrio de Boedo.

"La anécdota de la escuela -dice Gomes- me marcó mucho. Quizá porque en ese momento tomé conciencia de otras situaciones que había vivido, por ejemplo, en el jardín de infantes. Había una nena que todos los días me decía ´negra´ y yo respondía mordiéndola. A los diez años, ya comprendía las cosas y pude tomar otras posturas".

Salinas Lamadrid, por su parte, recuerda que en el colegio intentaba invisibilizarse. "Quería que no se notara que existía para no ser objeto de burlas. Llevaba el equipo de gimnasia -dos talles más grandes- todos los días. Trataba de usar el pelo bien estirado para que no se notaran mis rulos, que es lo que más llamaba la atención. Intentaba, de alguna forma, reproducir la invisibilización que el resto de la sociedad hacía con nosotros".

La obra está llena de pequeños mosaicos de sus historias, que son una ventana para mirar e interpelar a una sociedad que no se percibe racista y que fue construida sobre un imaginario blanco europeo. En un pasaje de la obra, las actrices repiten una pregunta que les hacen una y otra vez: "Vos, ¿de dónde sos?"

"Aparece en el día a día -asegura Gomes- desde que nacimos. Cuando decimos que somos argentinas, viene la siguiente pregunta: ´Pero tus papás, ¿dónde nacieron?´. La pregunta de trasfondo es por qué sos negra y argentina. O, dicho de otra forma: si sos negra, no sos argentina. Cuando te reivindicás como afroargentina, muchas veces te dicen que sos argentina y listo. Es un discurso contradictorio e internalizado, que niega que Argentina también tiene raíces negras".

Salinas Lamadrid cuenta que en ocasiones le hablan en portugués, pensando que es una de las tantas turistas o residentes brasileñas que caminan por las calles de Buenos Aires. Cree que en esas preguntas hay una "ilusión de jerarquía". "Son preguntas que sólo le hacen a personas negras y no de otros fenotipos. Hay una ilusión de jerarquía, que quedó fijada como un racismo estructural. Nuestra identidad nacional tiene una referencia con lo afro que es negada. Se fomentó la idea de una sociedad ´blanqueada´, europeizada y que vino a instruir y labrar las ciencias y artes para abrirnos las mentes a los pueblos originarios y a los negros que estaban acá".

En Argentina la primera vez que se incluyó la pregunta de autoidentificación para la población afrodescendiente fue en el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2010. En el último de 2022, la población que se reconoce afrodescendiente o tiene antepasados negros o africanos totaliza 302.936 personas en el país. Ese grupo poblacional constituye 0,7% del total de las personas mientras que en el Censo 2010 representaba 0,4%.

En el país, cada 8 de noviembre se conmemora el Día Nacional de las y los Afroargentinos/as y de la Cultura Afro en homenaje a María Remedios del Valle. Negra, pobre, guerrera, esposa y madre de varios hijos, fue una de las pocas mujeres que luchó en las guerras de la independencia, que formó el primer gobierno patrio en 1810. Por su bravura y valentía, Manuel Belgrano, uno de los principales patriotas que impulsaron la Revolución de Mayo, la nombró Capitana.