Declaraciones contradictorias entre autoridades sobre narcorrancho

Los lotes de restos óseos encontrados en el Rancho Izaguirre no son humanos, dijo ayer el Gobernador Pablo Lemus, en una aparente contradicción a lo declarado por el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, horas antes.

Los dos, sin embargo, reiteraron la negación de que se hayan localizado pruebas de crematorios en el lugar.

"No eran restos humanos. O sea, sí eran restos óseos. Es que yo creo que aquí ha habido confusión también: sí eran restos óseos, pero no eran restos humanos", aseguró Lemus, consultado tras un evento.

"Hay que esperar al anuncio final. El propio Fiscal (Alejandro) Gertz Manero dijo en la Mañanera del día de hoy (ayer) que no hay indicios de hornos crematorios, que no hay indicios de que ahí hubieran sido incineradas personas, pero hay que esperar al informe final que va a presentar el propio Fiscal Gertz".

En contraste, el titular de la FGR dijo que sí habían hallado restos humanos cremados y que algunos tienen huellas de haber sido incinerados.

"Hay varias ocasiones en que se lograron establecer algunos restos humanos, están muy fraccionados, son pequeños cuencos donde se hallan restos que no corresponden directamente a un solo cadáver; estos restos tienen en algunos casos huellas de algún tipo de cremación. Por lo tanto, nosotros lo que hemos hecho es, primero, hacer el dictamen pericial que nos corresponde", comentó en la mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

"Para nosotros, eso no es suficiente. Le hemos pedido a los laboratorios de la Universidad Nacional Autónoma de México que sean los que ratifiquen o rectifiquen esta información. Cosa que yo voy a compartir con ustedes".

Lemus aclaró que todo esto no significa que se descarte alguna hipótesis.

"Lo único que se había registrado es el cuerpo de un joven que fue localizado el día del operativo (en septiembre), un joven que estaba emplayado, que, desafortunadamente, no ha sido identificado todavía por sus familiares; pero coincidimos en la información que presentó el Fiscal Gertz: no hay indicios desde la Fiscalía del Estado de Jalisco, al igual que los que tiene la Fiscalía General de la República, como lo anunció el Fiscal Gertz, no tenemos indicios de centros de cremación".

"Ojo, yo no estoy descartando nada. Se tiene que seguir con la investigación hasta sus últimas consecuencias".

A inicios de marzo, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco fue al narcorrancho y extrajo fragmentos óseos, tras recibir reportes sobre restos de personas carbonizados en puntos específicos del lugar.