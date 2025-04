Promoción de la participación ciudadana en Jalisco

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC) presentó su Campaña Institucional de Difusión 2025, bajo el lema "Tu Voz Es El Poder, el IEPC lo hace Valer".

La iniciativa busca fortalecer la participación ciudadana y la educación cívica, especialmente entre niñas y niños, así como entre las juventudes del Estado. Estas últimas son el grupo mayoritario en el padrón electoral, pero el que menos participa en las elecciones.

"Las campañas atenderán a las niñas y a los niños de manera transversal, por decirlo de alguna manera, los ejes, estos que vamos a presentar, tendrán una salida, digamos, infantil, porque esta mirada hacia las infancias obedece al reconocimiento, no sólo de lo obvio, que son el futuro de nuestra nación, el futuro de nuestra sociedad, sino porque es a esa temprana edad de formación en donde creemos que podemos incidir de manera más eficiente, con mayor incidencia en la construcción de valores y hábitos democráticos", dijo la Consejera Presidenta del organismo electoral, Paula Ramírez Höhne.

La funcionaria destacó que la campaña está basada en un estudio cualitativo realizado a través de grupos focales, cuyo objetivo fue entender cómo las juventudes, en particular los millennials y la generación Z, perciben la democracia.

Los hallazgos del estudio revelaron que, a pesar de reconocer la importancia de las instituciones democráticas, ambos grupos se ven afectados por la desinformación, un fenómeno que ha erosionado la confianza pública y contribuido a la polarización en la sociedad.

El estudio, respaldado por datos del Reuters Institute for the Study of Journalism, indica que el 87 por ciento de la población en México consumió información falsa en 2022 y casi el 40 por ciento de los jóvenes de entre 18 y 24 años considera las redes sociales como su principal fuente de noticias.

Estrategia

La campaña en 6 ejes de comunicación:

*#TuVozEsElPoder*: Fortalecer la conexión con las juventudes.

*#¡Organízate!*: Invitar a la participación política a través de partidos y agrupaciones.

*#Chécalo*: Combatir la desinformación mediante el pensamiento crítico.

*#JaliscoDialogaYParticipa*: Promover mecanismos de participación ciudadana.

*#IgualdadIEPC*: Reforzar el compromiso con la inclusión y la paridad sustantiva.

*#30AñosDeDemocracia*: Conmemorar el 30 aniversario del IEPC Jalisco con diversas actividades culturales y educativas.