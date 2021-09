Sortean trampa de baches y derrame

Un montículo de caliche a un costado de la vialidad, también implica un riesgo adicional que ahí fue depositado y no se ha hecho nada al respecto.

EL MAÑANA pudo comprobar como los autos caían sobre los baches formados, tras el paso de los días por la fuga de aguas residuales y el daño provocado por la misma a la carpeta asfáltica.

Se forma un "cuello de botella" por un tramo en un intento de pasar con precaución y evitar averías mecánicas y lo reducido a causa del montículo de caliche a un costado que solo estorba la circulación.

CICLISTAS EN PELIGRO

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) durante el año 2020 de los accidentes viales ocurridos en las calles del país, al menos un 10% están relacionados con ciclistas y alrededor de un 3% de estos percances resultan ser fatales.

Empero, el peligro que enfrentan los ciclistas es mucho mayor y la tasa de accidentes ha ido incrementando, ante la ausencia de consideraciones en el uso de la vía publica.

Automovilistas suelen intimidarlos y no respetar su paso, así como también la desaparición y ausencia de ciclopistas exclusivas en las cuales con un poco más de seguridad puedan circular sin exponerse a accidentes fatales.

Este fin de semana un grupo de ciclistas efectuó una rodada en señal de duelo y tributo a un compañero fallecido hace unos días en un accidente vial.

´´No tenemos seguridad de ninguna clase, los autos o camiones no respetan a los ciclistas, no hay vías de ciclopista, en donde podamos circular con seguridad, no existe una política de educación que respete´´, dijo Carlos "N".

Advirtió que solo basta con realizar un recorrido por el primer cuadro de la ciudad y alrededor y se comprobará que la ciclopista por el sector de la colonia Del Prado desapareció, la ciclopista de Avenida Fundadores corrió la misma suerte y la instalada en Avenida Álvaro Obregón esta en pésimas condiciones físicas.

Pese a los compromisos de promover más espacios y ciclopistas para ciclistas y promover un cambio en el estilo de vida y salud de los mexicanos, no existe en los hechos tal compromiso.

Arriesgan su vida al circular en calles sin espacio para ellos.

Los autos deben hacer pericias para evitar caer en la trampa vial.