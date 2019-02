Sin llegar estímulo fiscal a gasolineros. Lo que sí reciben son aumentos

Matamoros, Tam.- El gobierno federal no ha enviado ningún estímulo a los empresarios gasolineros, mientras que Pemex aumentó un peso con 57 centavos por litro el producto, situación que afecta al consumidor final, comentó Miguel Ángel Garza González.

El presidente de la Asociación de Empresarios en el ramo señaló que este comportamiento obedece a que el crudo a nivel internacional aumentó, y aún cuando el dólar se mantiene, es el principal factor que está provocando que se disparen los precios en el país.

Manifestó que uno de los factores que desgraciadamente no se están viendo en estos momentos para evitar que se disparen los precios de la gasolina en la frontera, es que "la Secretaría de Hacienda no le está dando movimiento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), ahora están fijos y este amortiguador no existe, lo que origina que se disparen los costos del combustible".

Recordó que al existir una libre competencia en cuanto a los precios, es que se observan variantes; el más alto es de los 15.89 pesos por litro, de ahí hacia abajo existen diversos costos en la Magna que es la de mayor demanda en Matamoros.

Destacó que además cada empresario de acuerdo a la venta de su producto es que se basan los costos que fijan para poner a disposición de la comunidad la gasolina.

En el caso de la homologación que prometió el Gobierno Federal, esta no se ha dado en Matamoros, a pesar de que nosotros estamos adheridos al 8 por ciento del IVA, es decir, tener un 50 por ciento menos del IVA, esto no ha alcanzado para poder llegar a los costos que se tienen en la vecina ciudad de Brownsville, Texas que es con quien se tiene competencia.

Añadió que se esta teniendo un dialogo con los legisladores federales para que se abran los puentes para poder obtener los beneficios prometidos por parte del Gobierno Federal.