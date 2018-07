Sin cantar en inglés llegan a otros países

Los tiempos en los que sólo los cantantes anglosajones lograban la internacionalización son parte del pasado.



Jesús, Bibi y Julio dijeron que ellos ya lo comprobaron.



Los mexicanos disfrutan de un gran momento de su carrera, gracias a que su música ya llegó a diferentes lugares de Europa como España, Italia y Suecia.



"En este momento estamos teniendo más relevancia a nivel mundial, ahora no tienes que ser un artista anglo para ser un artista mundial y lo estamos viviendo nosotros por primera vez", expresó Jesús, vocalista del trío.



"Lo estamos viendo en nuestra carrera, nuestra música se oye en tantos países en donde ni siquiera se habla español", agregó el cantante.



Hace 15 años que empezaron su carrera, ni siquiera hubieran imaginado todo lo que ahora tienen.



"No soñábamos con estar llegando a estos lugares, es emocionante, pero también es especialmente emocionante porque tenemos la edad, el criterio, el tiempo y la experiencia para apreciar lo que estamos haciendo.



"Porque cuando salimos con el primer disco, que fue un hitazo y nos fue muy bien, no teníamos referencia, no teníamos con qué compararlo", mencionó Jesús.



Y no que no estuvieran agradecidos por su debut con éxito, aclaró, pero ahora entienden mucho mejor lo extraordinario que es escucharse en estos sitios.



"España fue un mercado donde no nos escuchaban y ahora nos escuchan y eso es muy emocionante, pero hay otros lugares de Italia y hasta de otros países como Suecia", dijo Julio.



"A nosotros nos mandan las listas de los países donde estamos escuchándonos y cada vez nos da más gusto, es más, hasta en árabe nos escriben a nuestras redes sociales", mencionó.



Los artistas, que acaban de salir con el sencillo "Amigos con Derecho", en colaboración con Maluma, dijeron que a pesar de que le han apostado a un sonidos más urbano, nunca dejarán de tener la esencia con al que empezaron en el 2003.



"Siempre va a haber algo de nosotros, algo de nuestra identidad en todo lo que hagamos definitivamente es algo nuevo y algo evolucionado", comentó Jesús.