Recuerda el ´Zully´ Ledesma las friegas de Miloc

UN FESTEJO DESORDENADO

Cuando fuimos campeones (en la temporada 86-87) no nos organizamos bien para festejar.

A mí me estaba entrevistando Juan Pablo Romero al terminar el juego, y me tardé para ir a la celebración.

Cuando le dan el trofeo a Fernando Quirarte me uno al grupo junto con el "Cadáver" Valdez y el Concho Rodríguez. Fue tanta la algarabía de la gente que no nos dio tiempo para festejar realmente ese título. Al salir del estadio en el autobús nos regresamos al hotel, la gente se colgó del camión y nos daban botes de cerveza para festejar".

BAUTIZO DE ALCOHOL

Días antes de mi partido de debut, un viernes en el Club Guadalajara estaba la mesa de masajes con el viejo "Tolán" (Anacleto Macías, QEPD) que nos daba masajes, y estando ahí alguien me puso una toalla en la cara, pomada, alcohol, me bañaron con todo lo que había, no me dejaron ni moverme.

El domingo yo ni sabía que iba a jugar, ya en el vestidor del Jalisco, de pronto Carlos Miloc (QEPD) da la alineación y me dice: ´vas de inicio´. Ni tiempo me dio para ponerme nervioso, y lo bueno es que ganamos 2-1 al Unión de Curtidores".

´ARRASTRADAS´ QUE SE AGRADECEN

Al terminar cada entrenamiento, Carlos Miloc nos ponía unas friegas a los arqueros porque nos ponía unas arrastradas con los balones de futbol americano, que la verdad yo terminaba tirado boca abajo en el césped y devolviendo el estómago por el esfuerzo que hacíamos, lo cual le agradezco porque nos inculcaba un espíritu combativo. Yo entendía que lo hacía para lograr el objetivo de tener reacción, aparte de la potencia física, y los reflejos para estar atento por la forma que tiene el balón ovoide que no sabes para dónde pica".

BALONAZO A BONI

Estábamos jugando contra el León en el Nou Camp, y nos marca un penalti Bonifacio Núñez. Cabinho lo tiró con mucha fuerza, pero el balón me pega en el pie, y en el rebote, según Bonifacio, Carlos Rizo empujó a Cabinho, por lo que vuelve a marcar penal. Eso me molestó bastante, se cobró la falta, Cabinho anotó, yo saco el balón de las redes, lo aviento y le pasa cerca a Bonifacio, que pensó que lo había hecho a propósito y me expulsó diciéndome que me iban a suspender por 6 años, pero quedó en 6 partidos de castigo".

LESIONADO POR GUERRA

Alberto (Guerra) se ponía a entrenar con nosotros los porteros al final del entrenamiento.

Un día le corté un centro, pero metí mal la mano derecha.

Me siguió tirando Alberto hasta que me empezó a molestar más el dedo pulgar, me quité el guante y traía el sangrerío, me abrió el dedo y de ahí a la enfermería, y no pude iniciar el torneo. Me tardé unos 5 partidos en regresar, y le dije a Alberto: ´¿Cuándo voy a jugar? Acuérdate que no dejé de jugar por baja de juego sino por la lesión que tuve. Te lo digo para que te acuerdes eh´".