Recibe amparos el ayuntamiento

Ninguno es válido para frenar los operativos de inspección, vigilancia o tránsito, porque las suspensiones que consiguieron van relacionadas para que nosotros no los detengamos´. Roberto Carlos Rodríguez, secretario del Ayuntamiento

El secretario del Ayuntamiento, Roberto Carlos Rodríguez, reconoció que en el transcurso de esta semana el municipio ha recibido alrededor de 30 amparos interpuestos por los carretoneros inconformes por la implementación del modelo motriz para la recolección de basura.

Aunque ninguno de ellos va enfocado al freno de operativos, sino a evitar órdenes de aprehensión.

"Nos han estado llegando estos amparos que nosotros recibimos, pero sí voy a señalar que ninguno es válido para frenar los operativos de inspección, vigilancia o tránsito, porque las suspensiones que consiguieron van relacionadas para que nosotros no los detengamos, lo cual no entendemos porque en ningún momento la intención fue esa, el municipio no está facultado ni somos el ministerio público ni la policía investigadora para ello", señaló.

Expuso que estos documentos han sido presentados con la intención de que no se decomisen carretones o animales, pero al no tener sustento legal, los rondines continúan.

"Sabemos que hubo amparos rechazados porque ellos decían que los establos dejando sin fuentes de empleo cuando no pertenecen a ningún patrón o al municipio, entonces no había causa, ellos están en su derecho de promover cualquier clase de documento que gusten pero hasta el momento ninguno ha sido aplicable".

Recalcó que los operativos tienen como finalidad evitar el tránsito de animales por la vía pública, así como los tiraderos clandestinos.