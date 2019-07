Rebelión en Transportes ´Rama´... aplazan huelga

Ayer un grupo de empleados se reunieron para manifestar la situación, ya que planeaban iniciar huelga, pero decidieron dar un plazo hasta el 3 de agosto para que se resuelvan sus peticiones o de lo contrario iniciarán el paro laboral.

La empresa se encuentra en la calle Lucio Blanco con el número 100, en la colonia La Escondida.

Los trabajadores, que solicitaron a EL MAÑANA mantener su identidad bajo reserva ante el temor de represalias, externaron que están solicitando que les paguen el fondo de ahorro, pero además requirieron la visita de inspectores de sanidad, ya que el lugar que tienen de descanso, está insalubre y en malas condiciones.

Son choferes de transporte que realizan el traslado de mercancía, pero que no tienen buenas condiciones de trabajo.

"Ellos tiran la basura en el mismo terreno, está acumulado de basura, que den una checadita porque la verdad no está bien, nos corren de la caseta de vigilancia y no tenemos donde comer, queremos mejor salubridad porque no hay nada, no hay nada para sentarnos y estamos a un lado de baños que están sucios, apesta", denunció uno de los trabajadores de la empresa ´´Rama´´.

Explicaron que el lugar de descanso no es apto para los trabajadores, por lo que buscan que los dueños escuchen las peticiones y les puedan brindar mejores condiciones.

"Vamos a esperar y si no haremos huelga porque queremos que nos mejoren, y que nos paguen lo que nos deben", recalcó el trabajador.