Piden no difundir falsas versiones. Propagan psicosis en la capital

Si recibimos alguna información por vía WhatsApp o cualquier otro medio de redes sociales lo primero que tenemos que preguntar es quién es . Josefina Guzmán Acuña, enlace Mesa de Seguridad y Justicia

Cd. Victoria, Tam.- La Mesa dey Justicia de Ciudad Victoria hizo un llamado a la población para no difundir a través de las redes sociales mensajes o advertencias sobre presuntos secuestros si estos no han sido totalmente confirmados, esto tras la psicosis generada los últimos días a través de audios y videos compartidos a través de WhatsApp y Facebook en esta capital.

"Las redes sociales que son aliados también se convierten de repente en temas que causan demasiada paranoia y demasiada inquietud dentro de la sociedad", indicó la coordinadora de la MSJV, Josefina Guzmán Acuña, "no hay ninguna denuncia, no hay evidencias objetivas de que esto esté sucediendo sin embargo la gente lo creé, la gente se altera y entonces empieza a generarse una psicosis colectiva".

Consideró que el que no exista este tipo de denuncias no significa que esto no suceda por lo cual pidió a la ciudadanía que en caso de secuestro, o intento de secuestro, acuda ante la Agencia del Ministerio Público correspondiente para presentar la denuncia; en ese sentido el Observatorio Ciudadano Tamaulipas (OBCITA) reveló que durante todo 2018 suscitaron 18 casos de secuestro en esta capital, el 1.83 por ciento de los registrados a nivel nacional, descendiendo cuatro lugares dentro de las principales ciudades del país.

"Sugerimos no compartir información que es anónima, que no sabemos de quién es la procedencia, si recibimos alguna información por vía Whatsapp o cualquier otro medio de redes sociales lo primero que tenemos que preguntar es quién es", recalcó la doctora Guzmán Acuña.

La Procuraduría General de Justicia circuló en días pasados el comunicado PGJE-027-2019 donde daba a conocer que no existen denuncias en esta ciudad sobre las supuestas privaciones ilegales de la libertad por parte de sujetos armados a bordo de camionetas, por lo cual hizo un llamado para denunciar este tipo de incidentes, y en caso que estos mensajes no tengan una fuente confiable abstenerse de divulgarlos a través de redes sociales.