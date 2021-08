Pide FGR desafuero de CDV; ´Es embestida política´, revira

"Morena filtra una supuesta acusación en mi contra. De nuevo hace un uso faccioso de la justicia donde no hay delito. Se orquesta una embestida política. Esperaré a ser notificado para tener detalles y fijar mi posición. Nunca he violado la ley. Me defenderé ante cualquier atropello", publicó el mandatario tamaulipeco en su cuenta de Twitter.

Ayer por la noche, el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Ignacio Mier Velazco, difundió el oficio de solicitud de declaratoria de procedencia en contra del gobernador de Tamaulipas, a petición de tres agentes del Ministerio Público federal.

La y los agentes Ancelmo Mauro Jiménez Cruz, Karina Jazmín Durán Martínez y Elizabeth Alcantar Cruz, agentes del Ministerio Público presentaron el escrito.

"La solicitud en comento será ratificada a las 12 horas del día 25 de febrero del año en cuesto que se encuentra dentro del plazo que establece la ley", refiere el documento legislativo publicado por el diputado Mier Velazco.

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos indica el proceso para los juicios políticos y desafueros a funcionarios federales, representantes legislativos y gobernadores de las 32 entidades federativas del país.

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados tendrá sesenta días para analizar la declaración de procedencia o no de la petición de la Fiscalía General de la República contra García Cabeza de Vaca.

En este proceso, más adelante, también participará el Congreso de Tamaulipas.