Permanece grave joven de explosión

Explicó que derivado de las quemaduras que sufrió, Jair Alexis tendrá que ser operado cada tres días. "Cada tercer día estará en el quirófano para irle removiendo la piel dañada, evitar que no se contamine, la primera cirugía la tuvo antier", comentó.

Matamoros, Tam.- "Mi hijo continúa delicado, no ha despertado, tenemos que esperar a que despierte y los médicos nos dicen que está estable, sigue conectado a los aparatos y medicamentos", comentó Platón Acatecatl, padre de Jair Alexis, joven que sufrió severas lesiones tras la explosión de una tienda comercial.

Para el señor Platón Acatecatl la salud de su hijo Jair Alexis, empleado del Seven Eleven que salió gravemente herido en la explosión, es lo más importante, sin embargo, no dejará de lado el hacer justicia y que se castigue a los responsables de la tragedia que mantiene en estado delicado al joven, por lo que entablará una demanda.

Desde Monterrey, ciudad donde Jair sigue luchando por recuperarse, en entrevista telefónica el señor Platón expresó acudirá a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y que sean ellos quienes determinen quién fue el causante de la explosión en donde su hijo resultó perjudicado.

"Voy a esperar a mi hermano de Veracruz que me releve y voy a ir a Matamoros a presentar la demanda en el Ministerio Público y ellos que determinen quién es el culpable", dijo.

Señaló que necesita retornar a Matamoros para tramitar permisos en su trabajo y para proceder legalmente contra los culpables.

Comentó que ya llevan una semana en Monterrey y hasta ahora la tienda sigue en contacto con ellos, ya que les reembolsarán el dinero que pagaron para la renta del departamento próximo a la Clínica 21 del IMSS, en donde se encuentra internado Jair.

"El ´Seven´ está en comunicación conmigo, quedaron de devolverme el dinero que pagué por la renta del departamento y hasta ahorita me piden recibos y los gastos que tenemos aquí, pero comemos en mercadito y no dan comprobante, pero me van a reembolsar", señaló.

GASERA NADA

En cuanto a la empresa gasera dijo no haberles aceptado nada ya que el abogado de Engie México se acercó con ellos para darles 20 mil pesos de ayuda económica, algo con lo que no está de acuerdo el señor Platón.

"No he aceptado nada de parte de ellos, solo se ha acercado el abogado conmigo, pero yo no quiero nada, esperaré a la demanda", afirmó.

Mientras tanto la salud de Jair es reportada como grave, pero estable, y esperan que pronto pueda despertar.

Agregó, que en cuanto "a la señora Mirna le estaré siempre agradecido y espero ir a Matamoros y verla y agradecerle de viva voz lo que hizo por mi hijo".

Resaltó el trabajo de los médicos y enfermeras del Seguro Social y del Hospital "Dr. Alfredo Pumarejo".

El joven Jair Alexis es sometido cada tres días a cirugías.