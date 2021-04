Peligra segunda dosis

No sabemos si mañana en la videoconferencia nos dicen que ya no son 42 sino 60 – días-, es una información que no tenemos”. Gloria de Jesús Molina Gamboa, secretaria de Salud de Tamaulipas

Está por agotarse el plazo para la aplicación de las segundas dosis de vacunas antiCovid-19 en 21 municipios de Tamaulipas, de los cuales solamente han llegado cuatro mil 47 vacunas para completar el cuadro de vacunación en adultos mayores en el municipio de Río Bravo, lo que representa una cantidad mínima del total a vacunar.

“No tenemos información que nos diga a través de los lineamientos federales qué pasa después de los 42 días como hasta ahorita”, comentó la secretaria estatal de Salud, Gloria de Jesús Molina Gamboa.

“La versión científica de los fabricantes de las vacunas dice el número máximo para poderse poner la segunda dosis; este es un tema federal, no las tenemos nosotros, no sabemos qué va a pasar donde se pase 43… o 50, no sabemos si mañana en la videoconferencia nos dicen que ya no son 42 sino 60 – días-, es una información que no tenemos”, señaló.

Hasta el momento han sido aplicadas 140 mil 484 dosis en personas mayores de 60 años en los municipios de Altamira, San Carlos, San Nicolás, Padilla, Río Bravo, Victoria, Hidalgo, Villagrán, Mainero, San Fernando, Cruillas, Burgos, Méndez, Valle Hermoso, Nuevo Laredo, Nueva Ciudad Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, y El Mante.

De estas el 18.5 por ciento corresponden a la fórmula de AstraZeneca, el 55.2 a Pfizer-BioNTech, y el 26.3 a Sinovac.

Cabe destacar que están por ser aplicadas cuatro mil 47 biológicos de la segunda dosis en el municipio de Río Bravo; además de estas, se tiene programada la aplicación de la vacuna de CanSino Biologics en los municipios de Tula, Soto la Marina, Jaumave, Bustamante, Palmillas, Jiménez, y Aldama, la cual solo requiere de una dosis.

“¿Dónde estamos al límite de los 42 días? En los primeros municipios que se vacunaron, Altamira, San Carlos, San Nicolás, Padilla… ya llegaron las segundas dosis para Río Bravo, que fue el siguiente municipio con Pfizer, pero estos primeros municipios fue AstraZeneca, pero estos primeros municipios fue AstraZeneca la vacuna que se aplicó”, recalcó Gloria Molina.

“En el convenio internacional de la adquisición de vacunas para el país tenemos estos inconvenientes en cuanto a las segundas dosis, no solamente es Tamaulipas sino varias partes del país”, dijo ayer en una rueda de prensa en la capital del estado.

