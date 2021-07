PASA SUSTO, PERO AVANZA

El ganador de tres torneos de Grand Slam había celebrado por anticipado su pase a la siguiente instancia, al creer que había sido out la última jugada de Ryan Harrison, la revisión del video indicó lo contrario y tuvo que volver a la pista para vencer 6-4, 7-6(6) al estadounidense que provenía de la qualy.

La última vez que el ganador de tres torneos de Grand Slam (Abierto de Australia 2014, Roland Garros 2015 y US Open 2016) estuvo en el torneo de Acapulco se remonta al 2013 cuando la superficie aún era de arcilla y no había conseguido un título grande el ahora jugador de 33 años.

Ahora, las condiciones en las que vuelve son distintas, una lesión en la rodilla izquierda le ha impedido volver a los sitios de honor y hoy tras un rápido primer set, dejó que el estadounidense se creciera en el segundo parcial que se alargó a la muerte súbita.

"Ha sido maravillosa la gente aquí, disfruto mucho jugar y estar de vuelta aquí. Es increíble regresar y espero seguir viniendo" comentó el suizo.

Stan se enfrentará al estadounidense Steve Johnson, que venció al mexicano Gerardo López Villaseñor.

>Acapulco, Guerrero

Con sólo un día de entrenamiento y una molestia en la mano, Rafael Nadal buscará su tercera corona en el Abierto Mexicano de Tenis 2019. El número dos del mundo enfrentará hoy al alemán Mischa Zverev, sobre quien tiene ventaja de 2-0.

"Todos los partidos son siempre complicados, Mischa es un jugador agresivo, que tiene un juego un poquito fuera de lo típico, es un jugador incómodo y veremos que voy a estar preparado para aceptar que quizá no sea el día con las sensaciones perfectas, pero es un día para salir e intentar de la mejor manera posible.

"Hoy (ayer) es el primer día que he entrenado desde que he estado aquí, van pasando cosas que uno no puede controlar, ocurren y están fuera del control de uno mismo", comentó el tenista mallorquín, quien el año anterior se bajó del AMT por una lesión en el muslo y no debutó ante su compatriota Feliciano López.

El español elogió la carrera de David Ferrer, quien dirá adiós a los torneos internacionales en el Abierto Mexicano y que ha sido su compañero en Copa Davis.

"David, además de una gran persona, es un jugador que ha conseguido una regularidad y un nivel altísimo con el trabajo diario y con una superación para llevar el juego al límite de las posibilidades", reconoció Nadal.