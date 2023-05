Goza Ángel de Oro de las críticas

"Me divierto mucho al ver cómo se enardece la gente, cómo le cala que los Chávez triunfen y más a los que están detrás de una computadora, les cala mucho ver cómo me desenvuelvo, cómo me burlo o cómo gano una lucha fauleando, es una causa y efecto.

"A mí no me molesta, porque volteo a ver mi camino, mi sala de trofeos, y pues ya no tengo qué demostrar nada a nadie, sólo a mí, quien se tiene que estar superando soy yo, mientras esté feliz con mi accionar y mi desempeño está bien, ya no me pega el ego", aseguró Ángel de Oro.

Luego de ser protagonista en Homenaje a Dos Leyendas, donde salvó su cabellera, el de la Dinastía Chávez no pierde la esperanza de tener una batalla directa contra Volador Jr.

"Me interesa Volador, con quien también hubo rencillas, además de que sigue siendo uno de los grandes luchadores y me gustaría medirme ante él", concluyó el ingobernable.