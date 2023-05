Quiere Sórceres ver las ganancias

La gladiadora, originaria de Puebla, comenta que ha encontrado particularidades entre su disciplina académica y la deportiva, pues en ambas los cálculos son indispensables.

"Mis dos profesiones lo que me piden es disciplina y constancia, además de que en ambas los cálculos deben ser exactos, pues si en un vuelo no se calcula bien puede provocarse una caída, y también ambas me han ayudado a entender que si en algún momento hay pérdidas, ya después vendrá la ganancia, así que no debe darse uno por vencido", explicó.

Sórceres, quien también estuvo en el róster femenil de Welcome To Mi Barrio, indicó que una de sus metas en la lucha es tener el reconocimiento del público.